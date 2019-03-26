Футбол
Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1RT на русском вчера в 09:59
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок. На первом месте оказался игрок "Амьена" Стивен Мендоса — 87,5%. Вслед за ним идёт российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
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Головин обогнал Неймара и занял второе место по проценту успешных обводок в чемпионате Франции
Советский спортвчера в 09:53
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 04:05, Ашберн
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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин является его главным оппонентом.
Обновлено вчера в 18:46
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Медучреждение вернут в оперативное управление государства, роддом будет работать в структуре городской больницы.
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Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
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ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
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Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
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Нидерланды, Австралия и Россия провели первую трехстороннюю встречу по ситуации вокруг крушения в Донбассе малазийского Boeing 777 рейса MH17.
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«Коммерсантъ» уточнил суть предъявленных Абызову обвинений
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Завершено расследование уголовного дела в отношении теперь уже бывшего директора сочинского МУП "Водоканал", которого обвиняют в превышении должностных полномочий.
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Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
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