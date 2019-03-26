Футбол
Головин опередил Неймара по проценту успешных обводок в Лиге 1RT на русском 09:59
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на своём официальном сайте опубликовала рейтинг футболистов Лиги 1 с самым высоким процентом удачных обводок. На первом месте оказался игрок "Амьена" Стивен Мендоса — 87,5%. Вслед за ним идёт российский полузащитник "Монако" Александр Головин.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
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