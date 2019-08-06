Одноклубники полузащитника "Монако" Александра Головина спрашивают его про Российскую премьер-лигу, а один из них может перейти в российский клуб. Об этом в интервью ТАСС рассказал Головин. Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.

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Головин: один из футболистов «Монако» может перейти в российский клуб

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