Футбол
Головин: один из футболистов «Монако» может перейти в российский клубТАСС 05:22
Оценить
с чего всё началось
Одноклубники полузащитника "Монако" Александра Головина спрашивают его про Российскую премьер-лигу, а один из них может перейти в российский клуб. Об этом в интервью ТАСС рассказал Головин. Головин перешел в "Монако" летом 2018 года, подписав пятилетний контракт.ТАСС05:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Лесные пожары в Сибири Режим ЧС из-за лесных пожаров объявлен в четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Обновлено в 07:17
Политика
Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:16
Экономика
Россию может настигнуть спад в экономике уже в 2019 году
Уточняется, что по данным Росстата, экономика в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Валовой внутренний продукт (ВВП) во втором квартале 2019 года вырос на 0,8%. По мнению аналитиков, рост пришёлся на государственный сектор и крупные предприятия.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве
Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.
Обновлено в 06:44
Политика
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что предлагал работу российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на украинском канале «1+1».
Обновлено в 05:39
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября.
Обновлено в 05:53
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Поврежденный F-22 заметили в Сирии
Комментируя снимок F-22 Raptor, один пользователь заметил, что у истребителя повреждено стелс-покрытие в носовой части, перед куполом.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Суд в Москве отпустил под домашний арест майора ФСБ по делу о разбое
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника управления "К" ФСБ России Александра Карелина, арестованного ранее по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей, сообщила РИА Новости секретарь судья Валерия Гудзенко.
Обновлено в 07:39
Путешествия
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очереди, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках.
Обновлено в 08:18
Происшествия
На Аляске найдена пропавшая 80 лет назад подводная лодка
Исследователи океана из научно-изыскательского проекта Lost 52 Project, целью которого является поиск 52 пропавших подводных лодок времен Второй мировой войны, обнаружили у побережья Алеутских островов на Аляске пропавшую около 80 лет назад субмарину.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Эрдоган заявил о скором начале новой операции Турции в Сирии
Надеюсь, в очень скором времени мы перейдем к новому этапу реализации плана, в рамках которого уже провели [военные операции] "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", - заявил Эрдоган.
Обновлено в 06:41
Технологии
У AliExpress появятся офлайн-магазины в России
У интернет-гипермаркета AliExpress появится первый партнер в России, который будет продавать товары офлайн.
Обновлено вчера в 19:48
Происшествия
Петербурженка на Lexus битой отстояла свое право ездить по тротуару
Бейсбольная бита помогла жительнице Санкт-Петербурга доказать свое право ездить на машине по тротуарам.
Обновлено в 03:56
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Соединенные Штаты признали КНР страной, манипулирующей валютой, и будут работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года, говорится в заявлении минфина США.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко
Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Политика
США заблокировали активы Венесуэлы
Сегодня, 6 августа 2019 года, стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов Венесуэлы.
Обновлено в 06:08
Экономика
В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России
В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек.
Обновлено в 07:07
Кино
Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Космос
РФ построит космическую «заправку» для спутников
«Заправка» рассчитана на обеспечение бесперебойной работы малых космических аппаратов Cospas-Sarsat –– международной поисково-спасательной системы, а также спутников, которые занимаются ретрансляцией интернета, видео- и радиосвязи.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
В Донбассе погибли четверо украинских военных
Обновлено в 06:40
Игры
Фанат выпустил ремейк Duke Nukem 3D на движке Serious Sam 3
Обновлено в 05:56
Политика
Коломойский назвал кандидатов в премьеры Украины
Замглавы офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко — главные кандидаты на пост премьер-министра страны, считает украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 06:17
Наука
В Китае создан первый в мире эмбрион-химера человека и обезьяны
На территории Китая получен первый в мире химерный эмбрион из клеток человека и обезьяны.
Обновлено в 05:47
Экономика
Волковский вошёл в список самых богатых театров Минкульта
Ярославский театр имени Волкова вошёл в список Forbes — как театр, находящийся в федеральном подчинении у Минкульта, на бюджете, и заработавший достаточно много в прошлом году.
Обновлено в 05:04
Музыка
Дженнифер Лопес отметила юбилей на концерте в Москве
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей на сцене московского стадиона «ВТБ Арена».
Обновлено вчера в 06:56