Футбол

Головин объяснил, почему «Монако» отыгрался в матче с «Ренном»Нева Спорт 04:07

Ренн — Монако
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Рю де Лорьен»
Адриен Юну
3′
Адриен Юну
9′
35′
Жан-Эде Ахолу
Рами Бенсебайни
45′
46′
Жан-Эде Ахолу
Карлос Винисиус
63′
Адриен Силва
Налдо
64′
Радамель Фалькао
Эдуардо Камавинга
Хатем Бен Арфа
64′
69′
Радамель Фалькао
75′
Радамель Фалькао
Джеймс Леа Силики
Мехди Зеффан
76′
Якоб Юханссон
Жереми Желен
80′
Бенжамен Буриго
86′
90′+2′
Радамель Фалькао
Кевин Ндорам
«Монако» сыграл вничью с «Ренном» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Хозяева вели в счете 2:0 в первом тайме, однако команде Жардима удалось отыграться. Полузащитник сборной России Александр Головин принял участие в обеих голевых комбинациях.
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