Футбол
Головин о победе «Монако» над «Сампдорией»: «Не подвели этот город»Sports.ru 01:50
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) в рамках домашнего предсезонного турнира Philipp Plein Cup. «Не подвели этот город», – написал Головин.
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