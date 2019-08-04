Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) в рамках домашнего предсезонного турнира Philipp Plein Cup. «Не подвели этот город», – написал Головин.

Головин о победе «Монако» над «Сампдорией»: «Не подвели этот город»

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