Футбол
Головин о победе «Монако» над «Сампдорией»: «Не подвели этот город»Sports.ru 01:50
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Сампдорией» (1:0) в рамках домашнего предсезонного турнира Philipp Plein Cup. «Не подвели этот город», – написал Головин.
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Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
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Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
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Столичная полиция сообщила, что в субботу за различные правонарушения на несогласованной акции оппозиции в Москве было задержано около 600 человек.
Обновлено вчера в 11:29
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.
Обновлено в 01:01
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Россия показала свою новую боевую технику на параде, посвященном 323-й годовщине со дня образования ВМФ России.
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Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия
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Грегори Аллен, начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».
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Политика
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Политика
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Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Франция и Германия отказались посылать в Персидский залив корабли по призыву США
Париж и Берлин не согласны с предложением Вашингтона о создании коалиции против «иранской агрессии» в Персидском заливе, и не собираются посылать туда свои корабли, пишет Le Monde.
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Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено вчера в 20:54
Космос
Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М»
Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".
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Авто
Стали известны самые дешевые иномарки на российском рынке в августе
Самым дешевым автомобилем августа стал лидер прошлого месяца – бюджетный седан Datsun on-DO, выпускаемый филиалом компании Nissan.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено вчера в 09:03
Наука
В Китае создали первый в мире эмбрион-химеру человека и обезьяны
Группой ученых из Испании и США вырастили на территории Китая первый эмбрион-химеру, состоящий из клеток обезьяны и человека.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации
Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено 02 августа в 14:39
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Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
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Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Будет ли еще лето: какую погоду обещают синоптики в августе и сентябре в Ижевске
На смену жарким июньским дням пришла по-настоящему осенняя погода. И по прогнозам синоптиков, солнце мы еще не скоро увидим.
Обновлено 02 августа в 05:04
Общество
Путин повысил размер детских пособий
Закон, подписанный главой государства, устанавливает ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышает размер пособия с нынешних 50 рублей до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:55
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Обновлено в 01:44
Происшествия
В Екатеринбурге подросток упал с крыши одноэтажки и разбился насмерть
В Екатеринбурге 15-летний подросток упал с крыши одноэтажного заброшенного здания и разбился насмерть.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено вчера в 17:28
Финансы
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
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Политика
Конкурс ремонтных бригад «Рембат» в рамках АрМИ-2019 открылся в Омске
Международный конкурс ремонтных подразделений "Рембат" начался в воскресенье в рамках V Армейских международных игр (АрМИ-2019) на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института.
Обновлено в 02:19
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В Якутии за сутки ликвидировали 10 лесных пожаров
Лесопожарные формирования ликвидировали 10 природных пожаров на территории свыше 3,7 тыс. га за сутки.
Обновлено в 01:33
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48