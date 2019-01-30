Футбол
Головин не сыграет против «Лиона»Бомбардир.ру 00:24
Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лиона». В матче 38 тура чемпионата Франции прошлого сезона против «Ниццы» российский игрок получил пятую желтую карточку и вынужден пропустить старт нового сезона.
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Головина нет в составе «Монако». Он пропустит стартовый матч из-за дисквалификации
Спорт-Экспрессвчера в 15:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:02, Вашингтон
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