Полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 против «Лиона». В матче 38 тура чемпионата Франции прошлого сезона против «Ниццы» российский игрок получил пятую желтую карточку и вынужден пропустить старт нового сезона.

Головин не сыграет против «Лиона»

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