Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона".

с чего всё началось

Футболист "Монако" Александр Головин отметил, что не стал бы менять клуб в этом году. По словам полузащитника, предложений не было, но он уже стал своим в клубе из Монте-Карлов.

Спорт день за днем

Головин не стал бы менять «Монако» на «Реал» или «Барселону»

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