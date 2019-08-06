Футбол

Головин не стал бы менять «Монако» на «Реал» или «Барселону»Pravda.Ru 05:40

Футболист "Монако" Александр Головин отметил, что не стал бы менять клуб в этом году. По словам полузащитника, предложений не было, но он уже стал своим в клубе из Монте-Карлов.
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с чего всё началось

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