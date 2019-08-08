Футбол
Головин не поможет «Монако» в матче с «Лионом»Евро-футбол.ру 02:23
Российский хавбек "Монако" Александр Головин не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против "Лиона", который пройдет 9 августа. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
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Головина нет в составе «Монако». Он пропустит стартовый матч из-за дисквалификации
Спорт-Экспрессвчера в 15:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:10, Вашингтон
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