Российский нападающий Александр Головин не включен в заявку "Монако" на первый матч чемпионата Франции против "Лиона". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.

Головин не сыграет за «Монако» в первом матче чемпионата Франции

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