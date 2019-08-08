Футбол

Головин не сыграет за «Монако» в первом матче чемпионата ФранцииМК-Спорт 07:38

Российский нападающий Александр Головин не включен в заявку "Монако" на первый матч чемпионата Франции против "Лиона". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.
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