Футбол
Головин не сыграет за «Монако» в первом матче чемпионата ФранцииМК-Спорт 07:38
Российский нападающий Александр Головин не включен в заявку "Монако" на первый матч чемпионата Франции против "Лиона". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
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В Москве проходит прощание с Вилли Токаревым
Обновлено в 03:40
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
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Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток
Адвокат Владимир Воронин сообщил порталу "МБХ Медиа", что Ивана Жданова, главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отправили под административный арест на 10 суток.
Обновлено в 08:01
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
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Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
Банки сдали Конгрессу связи Трампа и россиян
8 августа 2019 года стало известно, что несколько крупных американских банков передали Конгрессу документы, касающиеся президента США Дональда Трампа и россиян, с которыми он мог вести дела.
Обновлено в 02:25
Здоровье
В Минздраве объяснили рост числа детей с онкологическими заболеваниями
В России зафиксирован рост числа детей с онкологическими заболеваниями.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Камера сняла момент наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Момент наезда машины на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Забайкалье полицейский застрелил мужчину и пытался уйти от наказания
Обвиняемый, занимая должность начальника пункта полиции «Кокуйский» ОМВД России по Сретенскому району, в свободное от службы время застрелил из табельного пистолета мужчину.
Обновлено в 07:53
Экономика
Сбербанк задумался о совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Как уточнила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, планируется, что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, которое будет производить контент для различных проектов финансовой организации.
Обновлено в 02:40
Экономика
Bayer потратит до $8 млрд на урегулирование исков о вызывающем рак гербициде
Немецкий концерн Bayer предлагает выплатить до $8 млрд для урегулирования более 18 000 судебных исков в США, в которых утверждается, что производимый компанией гербицид Roundup вызывает рак.
Обновлено в 07:14
Общество
Власти Москвы отказали рэперам в выступлении на митинге
Обновлено 07 августа в 10:56
Общество
В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма
Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Посол США пригрозил частичным выводом контингента из ФРГ
Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.
Обновлено в 06:04
Хоккей
СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на турнире в Сочи
В заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА потерпел поражение от «Авангарда» — 1:4.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Советника-посланника посольства США в Москве вызвали в МИД
Советник-посланник посольства Соединенных Штатов в Москве вызван в МИД России в связи с публикацией информации о несанкционированной акции, прошедшей в столице 3 августа.
Обновлено в 04:59
Экономика
Broadcom объявил о покупке Symantec за $10,7 млрд
Один из ведущих производителей полупроводников Broadcom из Сан-Хосе (штат Калифорния) приобретает подразделение американской компании Symantec, специализирующейся на компьютерной безопасности, за $10,7 млрд .
Обновлено вчера в 18:42
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
На мэра Туапсе завели дело о превышении и подлоге
Уголовное дело завели на мэра Туапсе. Владимир Зверев подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Брат Хабиба Умар Нурмагомедов победил Онорио на турнире ММА
Российский боец MMA одержал победу над бразильцем Сайдемаром Онорио в PFL 6, прошедший в Атлантик-Сити.
Обновлено в 02:21
Общество
Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка
Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.
Обновлено в 06:06
Политика
Минтимер Шаймиев рассказал о своих отношениях с Путиным
Первый президент Татарстана, а ныне Госсоветник республики Минтимер Шаймиев признался, что имеет доверительные отношения с Президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:56
Происшествия
На складе боеприпасов в Турции на границе с Сирией произошли взрывы
Серия взрывов на оружейном складе зафиксирована в турецком городе Рейханлы, расположенном на границе с Сирией.
Обновлено в 03:42
Авто
Концерн «Калашников» создал электромобиль для каршеринга
Группа компаний "Калашников" на проходящей в Москве VII Международном евразийском форуме "Такси" (МЕФТ) представил электромобиль UV-4 для рынка таксомоторных перевозок, сообщается в пятницу на сайте "Калашников media".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В больницах находятся шесть пострадавших при взрыве под Северодвинском
Обновлено вчера в 12:51