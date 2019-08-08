Российский хавбек "Монако" Александр Головин не попал в заявку на матч 1-го тура чемпионата Франции против "Лиона", который пройдет 9 августа. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Головин не поможет «Монако» в матче с «Лионом»

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