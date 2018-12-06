Футбол

Головин не поможет «Монако» в матче Лиги чемпионов из-за болезни
Газета.Ru
15:41

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не примет участия в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" из-за болезни, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru15:41

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Головин не поможет «Монако» в матче Лиги чемпионов из-за болезни

Газета.Ru15:41

СМИ: Головин не сыграет в матче ЛЧ «Монако» — «Боруссия»

RT на русском12:39

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Матч ТВ12:09

СМИ: Головин не выйдет на матч с дортмундской «Боруссией»

Sportbox.RU12:09

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за вирусной инфекции

Спорт-Экспресс12:48

Головин не примет участия в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов

Чемпионат11:39

Головин пропустит матч с «Боруссией» из-за болезни

Sports.ru12:50
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 16:09, Ашберн
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Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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