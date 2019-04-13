Футбол
Головин не помог «Монако» обыграть «Реймс» в чемпионате ФранцииВести.Ru вчера в 17:44
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу ФК "Монако" принимал на своем домашнем стадионе "Реймс". Встреча завершилась нулевой ничьей. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:24, Ашберн
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
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Приставы запретили выезд за рубеж почти 100 тыс. москвичей, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
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В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
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Происшествия
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Роспотребнадзор рассказал, как следует выбирать качественные рыбные консервы, поскольку в них наиболее часто нарушены требования по физико-химическим показателям, определяющим качество продукта, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:21
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Художница Ксения Успенская, чьи работы хранятся в Третьяковской галерее и ряде других российских и зарубежных музеев, умерла в Воронеже в возрасте 96 лет.
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Владимир Путин и Дмитрий Медведев отчитались о доходах
Декларации опубликованы на сайте Кремля. За 2018 год доход президента России Владимира Путина составил 8 млн 648 тыс. 353 рубля.
Обновлено вчера в 01:41
Политика
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Обновлено в 06:00
Автоспорт
Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Болид российского гонщика Toro Rosso Даниил Квят столкнулся с болидами Ландо Норриса и Карлоса Сайнса, представляющими команду McLaren, во время третьего этапа «Формулы-1» Гран-при Китая.
Обновлено в 06:31
Общество
Солсбери назван лучшим местом для жизни в Британии
Обновлено в 03:45
Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегации
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
Обновлено в 06:07
Здоровье
Медики назвали продукты для здоровья сердца и сосудов
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Происшествия
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Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
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Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
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На артистку «Геликон-оперы» Заридзе напали в Москве
Обновлено в 06:24
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Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
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Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Политика
Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск
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Происшествия
Гоночный автомобиль въехал в зрителей в Швеции
В шведском городе Римбу во время соревнований гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено вчера в 23:27
Единоборства
Порье победил Холлоуэя и сразится с Хабибом Нурмагомедовым
Главным событием вечера стал поединок за временный титул чемпиона промоушена в легком весе, за который сразились американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй.
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Армия и оружие
The National Interest высоко оценил российскую «суперпулю»
Обновлено вчера в 14:44