Футбол
Головин не помог «Монако» обыграть «Реймс» в чемпионате ФранцииВести.Ru вчера в 17:44
В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу ФК "Монако" принимал на своем домашнем стадионе "Реймс". Встреча завершилась нулевой ничьей. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут.
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Чемпионат Франции. «Монако» и «Реймс» голов не забили, «Марсель» победил «Ним»
Sports.ru12 апреля в 03:53
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:50, Ашберн
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