Головин не помог «Монако» обыграть «Реймс» в чемпионате ФранцииВести.Ru вчера в 17:44

В рамках 32-го тура чемпионата Франции по футболу ФК "Монако" принимал на своем домашнем стадионе "Реймс". Встреча завершилась нулевой ничьей. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 65 минут.

Головин не помог «Монако» обыграть «Реймс» в чемпионате Франции

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