Футбол
Головин не обижается на ФабрегасаСпорт-Экспресс 06:48
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал шутку Сеска Фабрегаса, который после матча россиян с Сан-Марино (9:0) пошутил на тему того, что его одноклубник по "Монако" не забил ни одного из девяти мячей.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
Футбол
«Атлетико» выделит 40 млн евро на трансфер хавбека «Бетиса»
Сумма возможного трансфера составит порядка 40 миллионов евро.
Обновлено в 03:43
Кино
В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»
В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий
В результате террористического акта на севере Сирии погиб военнослужащий турецкой армии, четыре человека получили ранения, об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов
По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
Обновлено в 03:21
Футбол
Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой
Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Экономика
Мутко: программу поддержки ИЖС могут принять в 2020 году
Программа поддержки индивидуального жилищного строительства может быть принята в 2020 году, заявил в интервью РИА Недвижимость вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 03:54
Энергетика
Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель
Согласно опубликованному в апреле прогнозу Минэкономразвития, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, при этом среднегодовая стоимость барреля российский нефти Ural по итогам 2019 года прогнозируется на уровне $63,4. В 2020 году цена, согласно прогнозу, может опуститься до $59,7, а к 2024 году — до $53,5.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Политика
Кремль отказался комментировать дело Голунова
Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Теннис
Карен Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP
Обновлено в 00:39
Политика
РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения
Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Экономика
Всемирный банк назвал пять угроз российской экономике
Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Крыму прошли новые обыски у крымских татар
В Крыму прошли очередные обыски у крымских татар, которых подозревают в членстве в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Обновлено в 02:44
Происшествия
Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»
Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
Игры
Microsoft рассказала об Xbox нового поколения
Обновлено в 04:18
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Космос
Телескоп «Джеймс Уэбб» прошел все тестирования
Обновлено в 04:37
Финансы
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
Обновлено в 06:51
Общество
Жители Киселёвска попросили помощи у премьер-министра Канады
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39