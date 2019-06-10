Головин не обижается на ФабрегасаСпорт-Экспресс 06:48

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал шутку Сеска Фабрегаса, который после матча россиян с Сан-Марино (9:0) пошутил на тему того, что его одноклубник по "Монако" не забил ни одного из девяти мячей.

Головин не обижается на Фабрегаса

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