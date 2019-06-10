Футбол

Головин не обижается на ФабрегасаСпорт-Экспресс 06:48

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал шутку Сеска Фабрегаса, который после матча россиян с Сан-Марино (9:0) пошутил на тему того, что его одноклубник по "Монако" не забил ни одного из девяти мячей.
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Александр Головин: «Подкол Фабрегаса? Хотелось бы ответить ему на поле»

Матч ТВ06:27

Головин: никакой недооценки Кипра быть не может, надо брать три очка

Чемпионат06:45

Головин намерен ответить на шутку Фабрегаса голами

РИА Новости06:44

Головин – про подкол Фабрегаса: Хотелось бы ответить ему на поле во вторник

Советский спорт06:35

Головин не обижается на Фабрегаса

Спорт-Экспресс06:48

Головин: «Хотелось бы ответить Фабрегасу, но все понимают, что это была шутка»

Sport24.ru06:22

Головин: у нас нет недооценки Кипра, нам нужны три очка

Sport.ru07:00
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Футбол

«Атлетико» выделит 40 млн евро на трансфер хавбека «Бетиса»

Сумма возможного трансфера составит порядка 40 миллионов евро.
Обновлено в 03:43
Кино

В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»

В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие

На севере Сирии погиб турецкий военнослужащий

В результате террористического акта на севере Сирии погиб военнослужащий турецкой армии, четыре человека получили ранения, об этом 10 июня сообщает Anadolu Ajansi.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.
Обновлено в 03:21
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Футбол

Черчесов назвал сборную Кипра крепкой и организованной командой

Кипр с Шотландией выглядел хорошо. Это крепкая и организованная команда.
Обновлено в 06:20
Экономика

Мутко: программу поддержки ИЖС могут принять в 2020 году

Программа поддержки индивидуального жилищного строительства может быть принята в 2020 году, заявил в интервью РИА Недвижимость вице-премьер России Виталий Мутко.
Обновлено в 03:54
Энергетика

Силуанов назвал условие для падения цены на нефть до $30 за баррель

Согласно опубликованному в апреле прогнозу Минэкономразвития, базовый сценарий предусматривает постепенное снижение цен на нефть до конца 2019 года, при этом среднегодовая стоимость барреля российский нефти Ural по итогам 2019 года прогнозируется на уровне $63,4. В 2020 году цена, согласно прогнозу, может опуститься до $59,7, а к 2024 году — до $53,5.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью

По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Тувинец откусил напавшему на него медведю язык

Обновлено в 04:36
Политика

Кремль отказался комментировать дело Голунова

Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:31
Теннис

Карен Хачанов впервые в карьере вошел в десятку рейтинга ATP

Обновлено в 00:39
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РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Экономика

Всемирный банк назвал пять угроз российской экономике

Всемирный банк назвал пять факторов, которые угрожают российской экономике в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 01:06
Происшествия

СК просит арестовать шесть подозреваемых в убийстве борца в Москве

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Крыму прошли новые обыски у крымских татар

В Крыму прошли очередные обыски у крымских татар, которых подозревают в членстве в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Обновлено в 02:44
Происшествия

Неизвестные разгромили редакцию «Сноба»

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.
Обновлено в 07:02
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Microsoft рассказала об Xbox нового поколения

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Происшествия

На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска

Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца

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Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
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Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

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Телескоп «Джеймс Уэбб» прошел все тестирования

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Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы

Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
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ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО

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Жители Киселёвска попросили помощи у премьер-министра Канады

Обновлено вчера в 22:59
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В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
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