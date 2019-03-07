Головин рассказал о сложностях игры в Европе для россиянРамблер вчера в 11:10

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, почему русским тяжело заиграть в Европе. Слова футболиста приводит «Чемпионат».

Головин рассказал о сложностях игры в Европе для россиян

Политика Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране.

Космос Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС Корабль Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Политика ЦИК Украины утвердила 39 кандидатов в президенты В ходе заседания ночью 8 марта члены украинской ЦИК отменили регистрацию Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова в качестве кандидатов.

Политика Увидевший премьера Чехии Трамп забыл про жену После рукопожатия американский президент и премьер Чехии отправились в Белый дом, забыв, что их ждут жены.

Политика Президент Финляндии одобрил отставку правительства Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил отставку правительства в ходе встречи с премьер-министром страны Юхой Сипиля.

Политика Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры» Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».

Политика Россияне стали лидерами среди получивших паспорт Кипра иностранцев Самой многочисленной группой, которой выдали паспорта стран — членов ЕС, стали марокканцы — почти 68 тыс. человек, 83% из них получили гражданство Италии, Испании и Франции.

Спорт Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира Российские биатлонисты Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

Космос Илон Маск оценил российскую ракету «Ангара» Глава компании SpaceX написал в Twitter, что новая версия ракеты "Ангара" для многократного использования должна быть отличной.

Происшествия Суд лишил бойца Александра Емельяненко водительских прав Мировой суд города Кисловодска на полтора года лишил прав бойца ММА Александра Емельяненко, отказавшегося при задержании пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Происшествия Экс-замминистра Якутии задержали по подозрению во взятке Сотрудники УФСБ по Якутии задержали за получение взятки исполняющего обязанности директора филиала Якутской государственной сельхозакадемии, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.

Спорт Сборная России обновила рекорд по числу медалей на зимних Универсиадах Количество медалей, завоеванных российскими спортсменами на Универсиаде в Красноярске, достигло 73. Это новый рекорд для этих соревнований.

Происшествия В Подмосковье убит хозяин частного дома В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.

Политика Земан назвал провокацией ситуацию с российским дипломатом в Чехии Чешский президент Милош Земан считает, что отказ пропустить на территорию Чехии члена российской делегации является глупой провокацией.

Политика Суд приговорил Пола Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы Суд в Вирджинии приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа к 3 годам и 11 месяцам тюремного заключения за налоговое и банковское мошенничество, передает Reuters.

Общество Гвардейцы поздравили женщин удивительным танковым «балетом» Личный состав четвертой гвардейской Краснознаменной Кантемировской дивизии поздравил самых лучших в мире российских женщин танковым балетом.

Политика Меркель отказалась отправлять корабли к Крыму по требованию США Вице-президент США Майк Пенс в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности давил на канцлера Германии Ангелу Меркель с тем, чтобы ФРГ послала свои корабли в Керченский пролив для проведения новой провокации, однако немецкий лидер отказалась это сделать.

Политика Марин Ле Пен оценила последствия для ЕС санкций против России Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радио RTL отметила, что антироссйиские санкции привели «к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС».

Футбол Головин: дело Кокорина и Мамаева слишком затянулось После результатов медицинской экспертизы следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи УК РФ "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Политика В Конгрессе США поддержали резолюцию о санкциях по делу Немцова Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов в этот четверг единогласно поддержал резолюцию, призывающую американскую администрацию разобраться в обстоятельствах убийства российского политика Бориса Немцова и ввести санкции против причастных к этому делу лиц.

Кино Из «Симпсонов» удалили отрывок с голосом Майкла Джексона Создатели мультсериала "Симпсоны" вырезали из одного из эпизодов фрагмент, в котором использован голос американского певца Майкла Джексона.