Футбол
Головин надеется ответить голом на шутку ФабрегасаRT на русском 06:38
После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче. Ранее Головин заявил, что футболисты сборной России уже забыли о матче с Сан-Марино.
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