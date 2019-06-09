Футбол

Головин надеется ответить голом на шутку ФабрегасаRT на русском 06:38

После матча со сборной Сан-Марино (9:0) партнёр Головина по «Монако» Сеск Фабрегас пошутил над одноклубником, отметив, что россиянин не забил ни одного гола в матче. Ранее Головин заявил, что футболисты сборной России уже забыли о матче с Сан-Марино.
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Александр Головин: «Подкол Фабрегаса? Хотелось бы ответить ему на поле»

Sportbox.RU06:27

Сборная России готовится к Кипру. Репортаж Дмитрия Егорова

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Головин – про подкол Фабрегаса: Хотелось бы ответить ему на поле во вторник

Советский спорт06:35

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Александр Головин: «Подкол Фабрегаса? Хотелось бы ответить ему на поле»

Матч ТВ06:27

Головин надеется ответить голом на шутку Фабрегаса

RT на русском06:38

Черчесов: «Предупредим игроков сборной о том, что футболисты Кипра хорошо обучены, но зависти нет»

Sport24.ru06:27
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«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

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Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян

Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
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Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре

Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
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Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно

Обновлено в 07:36
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Активиста арестовали в Волгодонске за комментарий «ВКонтакте»

Поводом для возбуждения дела стал комментарий Бояринова в соцсети «ВКонтакте», оставленный еще в июле 2018 года.
Обновлено в 08:43
Происшествия

ЧП в небе над Севастополем показали на видео

В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.
Обновлено в 02:57
Общество

Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию

Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
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Музыка

Группе Queen понравился ролик пермского балалаечника

Пермский балалаечник Андрей Киряков восхитил музыкантов легендарной британской группы Queen своим виртуозным исполнением знаменитой композиции «The Show Must Go On».
Обновлено в 05:39
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

Обновлено в 07:26
Общество

Москва, Сочи и Казань: найдены самые дорогие квартиры России

Обновлено в 07:45
Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер

Обновлено в 04:42
Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Учредителями компании выступают Евгений Бурлаковский, Геннадий Красавин, Андрей Дегтев, которые имеют также иной микрофинансовый бизнес.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Экс-глава Коми Гайзер получил 11 лет колонии строгого режима

Обновлено в 06:21
Происшествия

Житель Североуральска спас младенца, которого пьяница выбросил из окна

В Североуральске мужчина спас малыша, которого алкоголик выбросил из окна. Жуткая история произошла в Североуральске 6 июня.
Обновлено в 05:09
Происшествия

СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде

Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.
Обновлено в 07:04
Происшествия

На Украине проверяют сообщения о минировании Ровенской АЭС

Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании Ровенской атомной электростанции, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».
Обновлено вчера в 12:40
Общество

МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг

В России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).
Обновлено в 04:56
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о расставании с супругом

Обновлено в 08:31
Игры

На E3 показали прохождение Doom Eternal

На презентации был показан небольшой ролик с прохождением уровня, где в финале Думгай начинает битву с главным демоном.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Корабли ВМФ России проведут стрельбы на Балтике на фоне учений НАТО

Обновлено в 06:06
Политика

В Кремле прокомментировали дело журналиста Голунова

Даже показательная порка полицейских и прекращение дела против Ивана Голунова за отсутствием состава преступления не станут однозначным доказательством того, что наше государство изменилось.
Обновлено в 08:54
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Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»

Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Спорт

Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Обновлено в 06:20
Происшествия

Отравленная река оставила два города на Украине без водоснабжения

Два украинских города оказались отрезаны от водоснабжения из-за попадания химикатов в реку.
Обновлено в 03:07
Экономика

Morgan Stanley решил вернуться к работе в России по модели 1990-х

Представитель Morgan Stanley в России уточнил РБК, что новая модель «должна быть более эффективной»: «Это обычная структура бизнеса для инвестиционных банков».
Обновлено в 06:11
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 07:39
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