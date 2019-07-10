Футбол
Головин начал тренировки в «Монако»Евро-футбол.ру вчера в 10:11
Российский полузащитник Александр Головин присоединился к "Монако" и начал готовиться к новому сезону. Как сообщает пресс-служба монегасков, тренироваться также начали Насер Шадли и Камил Глик. В дебютном сезоне в "Монако" Головин забил 4 гола и оформил 4 результативных паса в 35 матчах.
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Головин с новой прической в новой форме «Монако» приступил к предсезонной подготовке. Фото
Спорт-Экспрессвчера в 15:43
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