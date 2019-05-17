Футбол

Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»Спорт-Экспресс вчера в 14:08

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками. "Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.
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Кто станет чемпионом Германии? Момент истины для команд Головина и Кудряшова. Что смотреть в выходные

Спорт-Экспресс01:00

Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Sportbox.RUвчера в 14:43

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Чемпионатвчера в 15:03

Монако - Амьен: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:46

Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Матч ТВвчера в 14:43

Головин включен в заявку «Монако» на предпоследний матч Лиги 1 с «Амьеном»

Sport24.ruвчера в 15:18

Головин - в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Soccer.ruвчера в 14:23
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Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Обновлено 16 мая в 13:38
Музыка

Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.
Обновлено 16 мая в 16:25
Единоборства

Дела Тухугова и А. Нурмагомедова о драке на UFC 229 будут пересмотрены

Обновлено в 02:24
Здоровье

Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей

За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги

Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Политика

Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль

Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Футбол

Рамос не желает видеть Погба в «Реале»

Капитан "Реала" Серхио Рамос выступает против возможного перехода в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Don Balon.
Обновлено в 02:17
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Уточняя: "промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие", повлиявшее на итоги шоу.
Обновлено 16 мая в 07:56
Армия и оружие

США не собираются отпускать беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии

Обновлено вчера в 13:48
Экономика

Строительство «Северного потока-2» может затянуться

Если королевство согласует строительство до конца этого года, то проект завершат во второй половине 2020-го.
Обновлено вчера в 06:51
Авто

Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам

В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено вчера в 04:52
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Хоккей

Сборная Чехии разгромила итальянцев на чемпионате мира

В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Украина не отправила приглашение России на инаугурацию Зеленского

Обновлено вчера в 16:27
Авто

Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов

Обновлено вчера в 06:30
Политика

Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не приедут на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой

Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 02:30
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Салтыковой показала огромную татуировку на спине

Алиса Салтыкова запечатлена в образе роковой брюнетки с голой спиной, украшенной татуировкой в виде огромной птицы с расправленными крыльями.
Обновлено в 02:14
Игры

Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания

На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено вчера в 10:41
Политика

Жители Крыма вспоминают жертв депортации

Траурные мероприятия, посвященные 75-летию депортации народов Крыма, пройдут сегодня во всех во всех муниципальных образованиях республики.
Обновлено вчера в 17:05
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