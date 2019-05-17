Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»Спорт-Экспресс вчера в 14:08

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками. "Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.

Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»

Музыка Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения» Певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале международного конкурса «Евровидение-2019», на котором он представлял Россию.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян показала фото новорожденного сына и назвала его имя Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая сумела ввести в мире моду на нестандартные фигуры, показала в "Инстаграме" фотографию новорожденного сына.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Происшествия МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100 Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.

Происшествия В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.

Футбол Рамос не желает видеть Погба в «Реале» Капитан "Реала" Серхио Рамос выступает против возможного перехода в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Don Balon.

Экономика Строительство «Северного потока-2» может затянуться Если королевство согласует строительство до конца этого года, то проект завершат во второй половине 2020-го.

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Происшествия Юлия Скрипаль готовит заявление Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.

Политика Посол: Трамп и Пенс не приедут на инаугурацию Зеленского Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Соединённых Штатов Майк Пенс не приедут на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

Происшествия В Волгограде задержали водителя грузовика после ДТП с маршруткой Водитель грузовика МАЗ задержан в Волгограде после ДТП с маршруткой, в котором пострадало 15 человек, против него возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Кино Финал «Игры престолов» потребовали переснять На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.

Шоу-бизнес Дочь Ирины Салтыковой показала огромную татуировку на спине Алиса Салтыкова запечатлена в образе роковой брюнетки с голой спиной, украшенной татуировкой в виде огромной птицы с расправленными крыльями.

Игры Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.

Армия и оружие Балтийский флот отмечает 316-ю годовщину со дня основания На сегодняшний день силы флота принимают активное участие в проведении заводских ходовых испытаний новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий», которые проходят в морских полигонах Балтийского флота.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.