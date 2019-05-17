Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»Спорт-Экспресс вчера в 14:08

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками. "Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.

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