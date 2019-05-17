Футбол
Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»Спорт-Экспресс вчера в 14:08
"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками. "Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.
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Музыка
Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
В Афганистане пять детей погибли при взрыве
Обновлено в 05:17
Хоккей
Латвия — Россия 1:3 (2-й период)
Обновлено в 05:28
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Авто
Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым
Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Политика
США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году
Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году.
Обновлено в 06:16
Авто
Ford объявил скидку при покупке кроссовера Kuga
Размер скидки на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости транспортного средства и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Юлия Скрипаль собралась сделать заявление
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено 16 мая в 17:44
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Тегеран не хочет войны, заявил Зариф
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил уверенность, что войны не будет, так как Тегеран не хочет воевать, сообщает агентство IRNA.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном
Обновлено вчера в 18:11
Спорт
Загитова порадовала поклонников в свой день рождения
Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
День Балтийского флота отмечают сегодня в России
Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Пятилетняя девочка выпала из окна во Всеволожске
По предварительным данным, девочка выпала из окна второго этажа частного дома, облокотившись на москитную сетку.
Обновлено в 03:20
Политика
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Футбол
Интервью с Алексеем Миранчуком про Головина, Лигу чемпионов и Кубок России
Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».
Обновлено в 06:00
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 07:00
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
В России хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора
В России к началу лета хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора, поскольку установленные нормативы постепенно устаревают.
Обновлено 16 мая в 17:50
Кино
Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун снимутся в сериале «Молодой папа»
Обновлено в 06:33
Хоккей
Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:09
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37