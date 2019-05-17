Футбол

Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»Спорт-Экспресс вчера в 14:08

"Монако" занимает 17-е место в турнирной таблице лиги 1 с 33 очками. "Амьен"с 35 баллами располагается на 16-й строчке.
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Головин уедет в Германию или Италию? «Монако» не собирается продавать полузащитника сборной России

Спорт-Экспресс03:45

Головин включен в заявку «Монако» на предпоследний матч Лиги 1 с «Амьеном»

Sport24.ruвчера в 15:18

Головин - в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Soccer.ruвчера в 14:23

Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Матч ТВвчера в 14:43

Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

Sportbox.RUвчера в 14:43

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

Чемпионатвчера в 15:03

Адриен Силва: «„Монако“ в последних матчах не хватает реализации»

Евро-футбол.рувчера в 17:25
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Музыка

Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на канале «Евровидения»

Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

В Афганистане пять детей погибли при взрыве

Обновлено в 05:17
Хоккей

Латвия — Россия 1:3 (2-й период)

Обновлено в 05:28
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.
Обновлено в 04:12
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Политика

США увеличат военную помощь Киеву в 2020 году

Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты намерены увеличить военную помощь Киеву в 2020 году.
Обновлено в 06:16
Авто

Ford объявил скидку при покупке кроссовера Kuga

Размер скидки на каждую комплектацию индивидуален и складывается из ранее объявленного снижения стоимости транспортного средства и дополнительной выгоды при покупке по программе Ford Credit.
Обновлено в 06:14
Происшествия

В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног

В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 03:32
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Ранее News.ru писал о том, что во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2019 за выход в финал боролись участники из 18 стран, включая российского исполнителя Сергея Лазарева.
Обновлено 16 мая в 17:44
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Новую модель Skoda Octavia, которая будет выпущена до конца текущего года, показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 17:18
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Тегеран не хочет войны, заявил Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил уверенность, что войны не будет, так как Тегеран не хочет воевать, сообщает агентство IRNA.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Командирам выставили счет за столкновение подлодки с гражданским судном

Обновлено вчера в 18:11
Спорт

Загитова порадовала поклонников в свой день рождения

Подписчики публикуют под снимком поздравления и комплименты: «Королева, с днем рождения!», «Наша шикарная, великолепная девочка с точеной фигурой и обворожительной улыбкой», «Ты взрослеешь и становишься все прекраснее», «С днем рождения, королева фигурного катания!», «Непревзойденная и неповторимая, самая лучшая».
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

День Балтийского флота отмечают сегодня в России

Сегодня в России отмечают День Балтийского флота. Дата выбрана не случайно, ведь 18 мая 1703 года Россия завладела выходом в Финский залив.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пятилетняя девочка выпала из окна во Всеволожске

По предварительным данным, девочка выпала из окна второго этажа частного дома, облокотившись на москитную сетку.
Обновлено в 03:20
Политика

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста откроют досрочно, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:10
Футбол

Интервью с Алексеем Миранчуком про Головина, Лигу чемпионов и Кубок России

Перед нашим интервью Алексей с ходу, смеясь, сказал: «Парни, готовьтесь — говорить буду то же самое, что и всегда».
Обновлено в 06:00
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 07:00
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

В России хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора

В России к началу лета хотят изменить схему расчета платы за вывоз мусора, поскольку установленные нормативы постепенно устаревают.
Обновлено 16 мая в 17:50
Кино

Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун снимутся в сериале «Молодой папа»

Обновлено в 06:33
Хоккей

Егор Рыков подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Защитник Егор Рыков подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Рено Лавуа.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Концерн «Белнефтехим» заявил, что Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:09
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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