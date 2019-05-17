Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»ProstoProSport 15:54
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена». Эта игра состоится в субботу в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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