Футбол

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»ProstoProSport 15:54

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена». Эта игра состоится в субботу в городе Фонвьей на стадионе «Луи II» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Головин включен в заявку «Монако» на предпоследний матч Лиги 1 с «Амьеном»

Sport24.ru15:18

Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

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Головин и Фабрегас в заявке «Монако» на матч с «Амьеном»

Спорт-Экспресс14:08

Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

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Головин — в заявке «Монако» на игру с «Амьеном»

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Адриен Силва: «„Монако“ в последних матчах не хватает реализации»

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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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