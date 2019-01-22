Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Метца»Sport24.ru 14:31

Тренерский «Монако» объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции против «Метца». С первых минут на поле появится полузащитник монегасков Александр Головин.
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Метца»

Sport24.ru14:31

Головин и Фабрегас – в старте «Монако» на матч против «Страсбура»

Бомбардир.ру19 января в 13:50

Головин выйдет в основе «Монако» против «Меца»

Матч ТВ14:20

Головин - в старте «Монако» на матч с «Метцем»

Спорт-Экспресс14:14

Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Метцем»

Чемпионат14:24

Кубок Франции. 1/16 финала. «Монако» против «Метца»

Sports.ru14:37

Головин – в старте «Монако» на матч Кубка Франции с «Метцем»

Советский спорт14:21
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущий, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
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Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 752 млн рублей при подготовке к ЧМ-2018

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело о хищении 752 млн рублей, выделенных на подготовку стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу.
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В Сеть попало видео допроса захватчика рейса Сургут-Москва

Представители СК России опубликовали видеозапись допроса Павла Шаповалова, захватившего самолет, следовавший рейсом Сургут-Москва и попытавшегося направить его в Афганистан.
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Путин рассказал о переговорах с Абэ по Курилам

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Технологии

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Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей из-за бензопровода

Шведская компания Volvo объявила о начале программы по отзыву более 200 тысяч автомобилей, которые выпустили в период с 2015 по 2016 годы.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В Минобороны рассказали о состоянии летчика разбившегося Ту-22М3

Обновлено в 12:55
Происшествия

Пассажиры рейса Сургут — Москва покинули самолёт

Пассажиры летевшего из Сургута в Москву самолёта авиакомпании «Аэрофлот» покинули воздушное судно.
Обновлено в 09:14
Авто

Владелец Jaguar XJ отсудил у импортёра более 40 млн рублей

Обновлено в 10:18
Происшествия

Захватчик самолета Сургут — Москва задержан

Напомним, сегодня самолет «Аэрофлота», летевший из Сургута в Москву, был вынужден приземлиться в аэропорту Ханты-Мансийска после того, как один из пассажиров потребовал изменить курс и направить лайнер в Афганистан.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Обновлено в 05:53
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар-2019»

Обновлено в 09:17
Происшествия

Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Авто

Минпромторг показал видео создания «президентского» лимузина Aurus

Минпромторг опубликовал на своем канале в сети YouTube видео «Как создавался AURUS», рассказывающее об истории разработки и запуска в производство президентского лимузина Aurus Senat, являющегося частью проекта «Кортеж».
Обновлено в 10:57
Общество

В Москве начал работать сервис «Выездной консультант»

Сергей Собянин рассказал о сервисе «Выездной консультант». В Москве заработал бесплатный сервис для предпринимателей «Выездной консультант».
Обновлено в 13:01
Наука

Ученые обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Обновлено в 13:18
Происшествия

Поиски пропавшего самолета с футболистом Сала приостановлены

В районе Ла-Манша приостановлены поиски легкого одномоторного самолета Piper Malibu, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала, сообщает Le Monde.
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Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
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Происшествия

Спасенных с горящих танкеров моряков доставят в Керчь

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«Локомотив» обыграл «Зенит» в Кубке «Матч Премьер»

Московский «Локомотив» выиграл у питерского «Зенита» в рамках Кубка «Матч Премьер», который проходит в Катаре.
Обновлено в 13:50
Экономика

Сбербанк признан вторым по силе брендом мира

Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Авто

Renault выводит на рынок другой Renault Logan Crossover

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Авто

Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте

Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
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Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро

Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
Обновлено в 06:53
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Собянин призвал провести экспертизу по дому Булошникова

Обновлено в 10:08
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли отпустили из полиции

Следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию.
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Футбол

Роналду приговорили к штрафу в €19 млн и условному сроку из-за налогов

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Мосгорсуд признал законным арест задержанного за шпионаж Пола Уилана

Мосгорсуд признал законным решение об аресте гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже.
Обновлено в 05:14
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