Полузащитник "Монако" Александр Головин и хавбек "Валенсии" Денис Черышев попали в сотню лучших футболистов 2018 года по версии Marca. Испанское издание представило с 71-го по 100-е места рейтинга. Головин занял 79-ю строчку, Черышев оказался на 89-й позиции.

Головин и Черышев попали в сотню лучших игроков года по версии Marca

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