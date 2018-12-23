Футбол
Головин и Черышев попали в сотню лучших игроков года по версии Marca
Головин и Черышев попали в сотню лучших игроков года по версии MarcaЕвро-футбол.ру09:38
Полузащитник "Монако" Александр Головин и хавбек "Валенсии" Денис Черышев попали в сотню лучших футболистов 2018 года по версии Marca. Испанское издание представило с 71-го по 100-е места рейтинга. Головин занял 79-ю строчку, Черышев оказался на 89-й позиции.
Евро-футбол.ру09:38
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Футбол
Мбаппе назван лучшим футболистом Франции в 2018 году
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и французской сборной Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2018 году по версии авторитетного издания France Football.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Дом нападающего «ПСЖ» Шупо-Мотинга ограбили второй раз за два месяца
Нападающий «ПСЖ» Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.
Обновлено в 09:28
Футбол
«Урал» подписал контракт с защитником БАТЭ Поляковым
Поляков перешёл в «Урал» на правах свободного агента. Его контракт в белорусским клубом заканчивается 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 07:40
Футбол
Хесе: «Считаю дни до открытия трансферного окна»
Обновлено в 07:31
Футбол
Хавбек «Авангарда» Акбашев поедет с «Рубином» на первый сбор
Как стало известно "СЭ", полузащитник курского "Авангарда" Роман Акбашев отправится с "Рубином" на первый сбор.
Обновлено в 09:11
Футбол
Гвардиола: «„Манчестер Сити“ стал лучше, чем в прошлом сезоне»
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Обновлено в 05:00
Футбол
Дзюба потренировался с бойцом UFC
Форвард Зенита и сборной России приехал в зал ММА, чтобы потренироваться с бойцом UFC Александром Волковым.
Обновлено в 05:18
Футбол
Черчесов заявил, что не считает 2018 год самым успешным в карьере
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не считает 2018 год самым успешным в карьере.
Обновлено в 06:50
Футбол
Шишкин может перейти в «Крылья Советов»
Обновлено в 07:35
Футбол
Роналду начнет матч с «Аталантой» на скамейке запасных
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начнет матч 18-го тура Серии А против «Аталанты» на скамейке запасных, утверждает Tuttosport.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол
«Сампдория» продлила контракт с Квальяреллой
"Сампдория" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Фабио Квальяреллой.
Обновлено в 05:08
Футбол
Футбольный фанат выступает в ММА. За него топят игроки «Локомотива»
Раскручивать бои между футбольными хулиганами на площадках ММА-промоушенов начала организация М-1.
Обновлено в 08:14
Футбол
Кике Санчес Флорес возглавил «Шанхай Шэньхуа»
"Шанхай Шэньхуа" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским тренером Кике Санчесом Флоресом.
Обновлено в 06:11
Футбол
CAS отказал Рианчо в иске против «Рубина»
Напомним, Рауль Рианчо, Алекс Пальярес и Серхио Наварро, которые покинули клуб из Казани в 2014 году, требовали от клуба выплаты компенсации за досрочное расторжение контрактов.
Обновлено в 07:25
Футбол
Клопп: «Не хочу думать об окончании контракта с „Ливерпулем“»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о своем будущем. Действующий контракт наставника с мерсисайдцами рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 07:37