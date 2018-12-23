Футбол

Головин и Черышев попали в сотню лучших игроков года по версии Marca
Евро-футбол.ру
09:38

Полузащитник "Монако" Александр Головин и хавбек "Валенсии" Денис Черышев попали в сотню лучших футболистов 2018 года по версии Marca. Испанское издание представило с 71-го по 100-е места рейтинга. Головин занял 79-ю строчку, Черышев оказался на 89-й позиции.
Евро-футбол.ру09:38

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Головин, Черышев и Дзюба - в сотне лучших футболистов года по версии Marca

РИА Новости09:46

Головин и Черышев обошли Дзюбу в списке лучших игроков года

Матч ТВ09:34

Головин и Черышев вошли в топ-100 футболистов в мире в 2018 году по версии Marca

Чемпионат09:30

Черышев и Головин вошли в список 100 лучших футболистов года по версии газеты Marca

ТАСС09:28

Головин и Черышев попали в топ-100 футболистов 2018 года по версии Marca

Sport24.ru09:16

Marca включила Головина в топ-80 лучших футболистов 2018 года

Советский спорт09:21

Головин круче Дзюбы и Черышева. Какое место занял хавбек «Монако» в рейтинге Marca?

Спорт-Экспресс09:09
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Футбол

Мбаппе назван лучшим футболистом Франции в 2018 году

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и французской сборной Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2018 году по версии авторитетного издания France Football.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Дом нападающего «ПСЖ» Шупо-Мотинга ограбили второй раз за два месяца

Нападающий «ПСЖ» Эрик Шупо-Мотинг стал жертвой грабителей. В понедельник, 24 декабря, неизвестные обчистили дом футболиста.
Обновлено в 09:28
Футбол

«Урал» подписал контракт с защитником БАТЭ Поляковым

Поляков перешёл в «Урал» на правах свободного агента. Его контракт в белорусским клубом заканчивается 31 декабря 2018 года.
Обновлено в 07:40
Футбол

Хесе: «Считаю дни до открытия трансферного окна»

Обновлено в 07:31
Футбол

Хавбек «Авангарда» Акбашев поедет с «Рубином» на первый сбор

Как стало известно "СЭ", полузащитник курского "Авангарда" Роман Акбашев отправится с "Рубином" на первый сбор.
Обновлено в 09:11
Футбол

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ стал лучше, чем в прошлом сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда стала лучше, чем в чемпионском сезоне — 2017/18.
Обновлено в 05:00
Футбол

Дзюба потренировался с бойцом UFC

Форвард Зенита и сборной России приехал в зал ММА, чтобы потренироваться с бойцом UFC Александром Волковым.
Обновлено в 05:18
Футбол

Черчесов заявил, что не считает 2018 год самым успешным в карьере

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не считает 2018 год самым успешным в карьере.
Обновлено в 06:50
Футбол

Шишкин может перейти в «Крылья Советов»

Обновлено в 07:35
Футбол

Роналду начнет матч с «Аталантой» на скамейке запасных

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду начнет матч 18-го тура Серии А против «Аталанты» на скамейке запасных, утверждает Tuttosport.
Обновлено вчера в 16:18
Футбол

«Сампдория» продлила контракт с Квальяреллой

"Сампдория" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Фабио Квальяреллой.
Обновлено в 05:08
Футбол

Футбольный фанат выступает в ММА. За него топят игроки «Локомотива»

Раскручивать бои между футбольными хулиганами на площадках ММА-промоушенов начала организация М-1.
Обновлено в 08:14
Футбол

Кике Санчес Флорес возглавил «Шанхай Шэньхуа»

"Шанхай Шэньхуа" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с испанским тренером Кике Санчесом Флоресом.
Обновлено в 06:11
Футбол

CAS отказал Рианчо в иске против «Рубина»

Напомним, Рауль Рианчо, Алекс Пальярес и Серхио Наварро, которые покинули клуб из Казани в 2014 году, требовали от клуба выплаты компенсации за досрочное расторжение контрактов.
Обновлено в 07:25
Футбол

Клопп: «Не хочу думать об окончании контракта с „Ливерпулем“»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о своем будущем. Действующий контракт наставника с мерсисайдцами рассчитан до 2022 года.
Обновлено в 07:37
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Денис Дмитриевич Черышев
Российский футболист
Российский и испанский футболист, крайний полузащитник испанского клуба «Вильярреал», выступающий на правах аренды за «Валенсию», и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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