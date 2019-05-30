Футбол

Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата ФранцииProstoProSport 02:20

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20. Россиянин получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В последних 10 играх он получил три предупреждения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Советский спорт02:33

Головин не поможет «Монако» в первом матче нового сезона чемпионата Франции

Sport24.ru02:24

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Спорт-Экспресс00:32

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Sportbox.RU01:00

Головин пропустит первый матч нового сезона во Франции

Матч ТВ01:00

Головина наказали дисквалификацией во Франции

Sport.ru03:43

Головин пропустит первый матч нового сезона в чемпионате Франции

Чемпионат02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж

Обновлено в 01:00
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Футбол

«Реал» планирует продать игроков на € 300 млн

"Реал" собирается заработать на продаже своих игроков более 300 миллионов евро, а затем потратить всю эту сумму на усиление своего состава.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку

Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Кино

Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли

Обновлено вчера в 13:41
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Экономика

Сонни Сингх, BitPay: у криптовалют есть реальные сценарии использования

Запуск продуктов в сфере криптовалют говорит о том, что у них есть сценарии использования в реальном мире, заявил коммерческий директор BitPay Сонни Сингх.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Обновлено в 03:31
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Технологии

IKEA обставила гостиные из сериалов «Друзья, «Симпсоны» и «Очень странные дела»

Обновлено в 02:01
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Финансы

На доплаты к пенсии предлагают выделить 4 млрд рублей

Федеральные власти предлагают дополнительно заложить в бюджет на этот год больше четырех млрд рублей на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Наташа Королева попросила журналистов не писать о подругах своего сына

Певица, которая 31 мая отметит свое 46-летие, рассказала о своем предстоящем сольном концерте и поучаствовала в забавном конкурсе, придуманным ведущим.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия

Суд над историком Дмитриевым в Петрозаводске состоится в июне

В Петрозаводском городском суде 17 июня состоится заседание по уголовному делу в отношении экс-главы «Мемориала» Юрия Дмитриева.
Обновлено 27 мая в 08:49
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Авто

Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale

Компания Ferrari представила новый суперкар — первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко подшутила над молодой мамой Сашей Савельевой

Обе певицы тоже являются молодыми мамами, но их родительских опыт куда больше, чем у Савельевой, родившей совсем недавно.
Обновлено в 03:30
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»

Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Политика

Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне

Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики

Обновлено в 03:58
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний

Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.
Обновлено в 04:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное