Футбол
Головин пропустит первый матч нового сезона чемпионата ФранцииProstoProSport 02:20
Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет на старте чемпионата Франции сезона-2019/20. Россиянин получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. В последних 10 играх он получил три предупреждения.
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли сменила имидж
Обновлено в 01:00
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Футбол
«Реал» планирует продать игроков на € 300 млн
"Реал" собирается заработать на продаже своих игроков более 300 миллионов евро, а затем потратить всю эту сумму на усиление своего состава.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Красноярский школьник спас тонущую в ледяной воде девочку
Девятиклассник Андрей Макысмив из села Байкит в Эвенкии, рискуя жизнью, спас тонущую в ледяной воде девочку в реке Байкитик, сообщает в четверг пресс-служба МЧС Красноярского края.
Обновлено в 03:05
Кино
Шварценеггер экранизирует комикс Стэна Ли
Обновлено вчера в 13:41
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае
На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Экономика
Сонни Сингх, BitPay: у криптовалют есть реальные сценарии использования
Запуск продуктов в сфере криптовалют говорит о том, что у них есть сценарии использования в реальном мире, заявил коммерческий директор BitPay Сонни Сингх.
Обновлено в 04:08
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Технологии
IKEA обставила гостиные из сериалов «Друзья, «Симпсоны» и «Очень странные дела»
Обновлено в 02:01
Происшествия
Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео
Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Финансы
На доплаты к пенсии предлагают выделить 4 млрд рублей
Федеральные власти предлагают дополнительно заложить в бюджет на этот год больше четырех млрд рублей на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила журналистов не писать о подругах своего сына
Певица, которая 31 мая отметит свое 46-летие, рассказала о своем предстоящем сольном концерте и поучаствовала в забавном конкурсе, придуманным ведущим.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Суд над историком Дмитриевым в Петрозаводске состоится в июне
В Петрозаводском городском суде 17 июня состоится заседание по уголовному делу в отношении экс-главы «Мемориала» Юрия Дмитриева.
Обновлено 27 мая в 08:49
Авто
Ferrari представила 1000-сильный гибрид SF90 Stradale
Компания Ferrari представила новый суперкар — первый в истории марки серийный гибридный автомобиль SF90 Stradale и первый спорткар итальянского бренда с полным приводом.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко подшутила над молодой мамой Сашей Савельевой
Обе певицы тоже являются молодыми мамами, но их родительских опыт куда больше, чем у Савельевой, родившей совсем недавно.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»
Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Политика
Китай нашёл жесткие контрмеры в торговой войне
Китай пригрозил приостановить экспорт редкоземельных элементов, если США не перестанут усиливать давления на КНР в торговой войне, сообщает ЕНВ.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Когда ждать пик ненастья в Москве, рассказали синоптики
Обновлено в 03:58
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» продолжает очередной этап ходовых испытаний
Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" продолжает второй этап ходовых испытаний, проходящий в Балтийском море.
Обновлено в 04:02