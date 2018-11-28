Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч
Спорт-Экспресс
18:04

Полузащитник "Монако" Александр Головин получил одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Россиянин получил предупреждение на 77-й минуте матча 14-го тура чемпионата Франции против "Кана" (3:1).
Спорт-Экспресс18:04

Подробнее о событии

«Атлетико» — «Монако» — 2:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ru19:09

«Атлетико» силен, но пока на фоне беспомощного «Монако»

Советский спорт15:12

«Монако» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru15:07

«Атлетико» обыграл «Монако» Головина и обеспечил выход в плей-офф ЛЧ

Матч ТВ14:47

Головин дисквалифицирован на один матч

Спорт-Экспресс18:04

«Атлетико» — «Монако» — 2:0, 28 ноября 2018. Головин играет плохо

Чемпионат15:06

Кризисный «Монако» не помешал «Атлетико» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Евро-футбол.ру14:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:55
Футбол

Гол Эриксена принес «Тоттенхэму» победу над «Интером» в Лиге чемпионов

Обновлено в 19:24
Футбол

Дубль Мертенса помог «Наполи» одержать победу над «Црвеной Звездой»

Обновлено в 17:17
Футбол

Хабиб Нурмагомедов угадал счет матча «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ливерпуль» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, перед игрой дал интервью пресс-службе парижского клуба, в котором угадал, с каким счетом закончится встреча.
Обновлено в 19:02
Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Обновлено в 19:36
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Обновлено в 14:34
Футбол

Клопп превратил «Ливерпуль» в настоящую машину

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель положительно отозвался о Юргене Клоппе.
Обновлено в 19:39
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 19:16
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 18:32
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

Ерохин: «Зенит» хочет обыграть «Копенгаген», я готов к этому матчу

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном», а также сообщил, что готов принять участие в этой встрече.
Обновлено в 16:16
Футбол

Кононов заступился за Глушакова перед обсуждающими его СМИ и фанатами

Обновлено в 09:53
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено в 18:41
Футбол

«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
ещё по теме
Главное