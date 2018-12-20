Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Хавбек получил данное дисциплинарное наказание за прямую красную карточку в матче против "Лиона" в 18-м туре лиги 1.

Головин дисквалифицирован на четыре матча

Футбол Футбол «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги "Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.

Футбол Футбол «Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.

Футбол Футбол Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей» Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).

Футбол Футбол Гол Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом» Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии.

Футбол Футбол Кокорин и Мамаев вспомнили о боге в СИЗО Мамаев рассказал журналистам, что его крестили в 3 года, но именно в СИЗО у него наконец освободилось время для общения с Богом.

Футбол Футбол «МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.

Футбол Футбол «Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке Полиция расследует причины появления дрона на одной из последних тренировок «Хоффенхайма», сообщает BBC.

Футбол Футбол «ПСЖ» договорился о новом контракте с Ареола

Футбол Футбол Балотелли не сыграет против «Страсбура», и может уйти из «Ниццы» Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра объявил, что нападающий Марио Балотелли пропустит матч 19-го тура чемпионата Франции против "Страсбура".

Футбол Футбол «Реал» сделал предложение Моуринью "Галактикос" якобы предложили Моуринью 20 миллионов евро в год, значительную сумму на покупку игроков и свободу действий в трансферной политике.

Происшествия Происшествия Фекир оказался замешан в мошенничестве Капитан «Лиона» Набиль Фекир предстал в суде с дачей показаний по делу о вымогательстве и мошенничестве, сообщает Le Dauphiné Libéré.

Футбол Футбол «Зенит» определился с трансферными планами на зиму Тренерский штаб питерского «Зенита» совместно с руководством клуба определился, какие позиции необходимо укрепить в команде.