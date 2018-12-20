Футбол
Головин дисквалифицирован на 4 матча
Головин дисквалифицирован на 4 матчаРамблер02:01
Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин исключён из состава команды на четыре ближайших матча, сообщает сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Решение приняла дисциплинарная комиссия LFP, после того как россиянин грубо нарушил правила в игре против «Лиона».
Рамблер02:01
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