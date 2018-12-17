Футбол
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»Газета.Ruвчера в 16:52
"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Лиону" принесли голы Уссема Ауа, Набиля Фекира и Ферлана Менди.
Газета.Ruвчера в 16:52
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Тренер «Лиона»: «Понравилось, что после удаления Головина мы не бросили играть»
Sport24.ruвчера в 19:18
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 08:06, Ашберн
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