Футбол
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»
Головин был удален в разгромном для «Монако» матче с «Лионом»Газета.Ru16:52
"Монако" разгромно уступил "Лиону" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу, сообщает "Советский спорт". Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе и завершилась со счетом 3:0 в пользу местной команды. Победу "Лиону" принесли голы Уссема Ауа, Набиля Фекира и Ферлана Менди.
Газета.Ru16:52
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