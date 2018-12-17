Футбол

«Монако» крупно проиграли «Лиону», Головин был удален
РИА Новости
17:02

"Лион" разгромил "Монако" в матче 18-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая на поле "Лиона", завершилась со счетом 3:0. Голы забили Уссем Ауар (6-я минута), Набиль Фекир (34) и Ферлан Менди (59).
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Российский футболист, полузащитник клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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