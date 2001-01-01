Футбол
Головин: «Монако» может порадоваться и ничьей в матче с «Генгамом»RT на русском 07 апреля в 05:28
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат своей команды в матче 31-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Генгамом» (1:1).
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Головин: учитывая гол в добавленное время, «Монако» может порадоваться и ничьей
Чемпионат07 апреля в 03:34
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