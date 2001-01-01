Головин: «Монако» может порадоваться и ничьей в матче с «Генгамом»RT на русском 07 апреля в 05:28

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат своей команды в матче 31-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Генгамом» (1:1).

Головин: «Монако» может порадоваться и ничьей в матче с «Генгамом»

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