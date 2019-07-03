Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»Life.ru 11:31
Французский "Монако" показал, как будет выглядеть форма клуба в новом сезоне. На постере в новых футболках изображены игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас. Цвета основного комплекта остались неизменными — красный и белый.
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