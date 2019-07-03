Футбол

Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»Life.ru 11:31

Французский "Монако" показал, как будет выглядеть форма клуба в новом сезоне. На постере в новых футболках изображены игроки команды Желсон Мартинш, Александр Головин, Радамель Фалькао, Бенуа Бадиашиле и Сеск Фабрегас. Цвета основного комплекта остались неизменными — красный и белый.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Головин поучаствовал в презентации новой формы «Монако»

Советский спорт12:23

«Монако» представил новую форму на сезон-2019/20. Головин, Фалькао и Фабрегас на главном постере

Sport24.ru11:55

Фалькао, Фабрегас и Головин представили новую форму «Монако»

Матч ТВ12:10

«Монако» представил новую форму постером с Головиным, Фалькао и Фабрегасом

Чемпионат11:41

Головин, Фалькао, Сеск и другие игроки «Монако» представили новую форму. Фото

Спорт-Экспресс11:34

«Монако» презентовал форму на сезон-2019/20

Soccer.ru11:28

«Монако» представил новую форму. Головин – на постере вместе с Фалькао и Фабрегасом

Sports.ru10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:03, Вашингтон
Происшествия

Лебедь до смерти забил собаку на глазах у хозяина в Ирландии

Обновлено в 08:15
Происшествия

Минобороны перечислило звания погибших моряков-подводников

Обновлено в 12:48
Транспорт

Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»

Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
Обновлено в 08:23
Происшествия

ОАЭ в трауре: сын правителя Шарджи умер после наркотической вечеринки

В Объединенных Арабских Эмиратах объявлен трехдневный траур в связи со смертью сына правителя Шарджа шейха Халида бин Султана аль Касими.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Памела Андерсон попала в больницу после издевательств экс-бойфренда

52-летняя актриса Памела Андерсон попала в больницу с травмами рук.
Обновлено в 08:29
Теннис

Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Обновлено в 12:49
Экономика

Минсельхоз может взять под контроль сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод и орехов.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Футбол

Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках

Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Клара Новикова рассказала, почему снова не вышла замуж

Новикова 10 лет живет без супруга и сейчас в ее окружении нет человека, который мог бы составить ей пару.
Обновлено в 11:42
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

После выезда на перрон на Аллу Пугачеву пожаловались в ГИБДД

На Аллу Пугачеву отправили жалобу в ГИБДД из-за недавнего выезда на перрон вокзала.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе

Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными

Присяжные Санкт-Петербургского городского суда признали виновными и не заслуживающими снисхождения женщину-работницу благотворительного фонда и двух мужчин, задушивших Нину Мацину, старейшую работницу Мариинского театра, пережившую блокаду.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Почти 60 человек эвакуированы из зоны подтопления в Красноярском крае

Эвакуированные жители размещены у родственников.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Марш в поддержку сестер Хачатурян отказались согласовать

Обновлено в 10:26
Происшествия

Суд продлил арест экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова

Обновлено в 11:56
Авто

Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров

В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено в 06:39
Происшествия

Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге

Обновлено в 11:09
Кино

Скончался режиссер Василий Панин

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 10:00
Общество

У Александра Маслякова хотят отсудить права на КВН

Александр Масляков владеет брендом КВН уже не один десяток лет, и за это время практически ни у кого не возникало вопросов по поводу законности этого.
Обновлено в 12:40
Общество

Кинолог посоветовал пожилым людям заводить определенные породы собак

Обновлено в 04:28
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Власти оценили ущерб от наводнения в Иркутской области

Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что сумма нанесенного поводком ущерба составляет 29 млрд рублей.
Обновлено в 12:43
Здоровье

Минздрав назвал самые частые причины смерти женщин в России

Согласно информации Минздрава, из 100 тысяч женщин трудоспособного возраста по разным причинам умирают более 209.
Обновлено в 05:58
Экономика

Компания «Красное и Белое» переведена на Кипр

Предприятие Amelior создано на Кипре в марте 2019 года. Под его контроль перешли компании «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».
Обновлено в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное