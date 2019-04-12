Футбол
Головин: Дзюба называет мою причёску гнездомНева Спорт 15:45
Полузащитник футбольного клуба «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о шутках партнёра по национальной команде Артёма Дзюбы. «Про приколы Дзюбы можно рассказывать вечно», — заявил Головин и добавил, что не обижается на футболиста, так как считает самоиронию необходимой.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Космос
ЦПК ответил на заявление ученого РАН о бесполезности космонавтов
Ранее в эфире "Говорит Москва" научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что человек в космосе не нужен, поскольку все открытия делают роботы.
Обновлено в 11:59
Общество
Суд оштрафовал Facebook на три тысячи рублей
Сумма штрафа составила три тысячи рублей. Отмечается, что представители Facebook в суд не пришли.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Космос
Ракета Илона Маска Falcon Heavy впервые совершила коммерческий полет
Для Falcon Heavy это первый коммерческий старт, но уже второй запуск за ее историю. Впервые ракету запустили в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Госдума одобрила во втором чтении проект закона о надежном Рунете
Законопроект о надежной работе Рунета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети принят Государственной думой во втором чтении.
Обновлено вчера в 05:20
Экономика
Бушмин стал самым состоятельным сенатором
По итогам опубликованных деклараций за 2018 год, самым обеспеченным оказался вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин с доходом 7,5 миллиона рублей.
Обновлено в 13:58
Хоккей
«Авангард» анонсировал финальную серию против ЦСКА под песню «Конь»
Омский «Авангард» сыграет в финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
Обновлено в 13:03
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Политика
Матвиенко объяснила позицию России по возвращению в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что делегация России не вернётся к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), так как в организации пока остаётся возможность её дискриминации.
Обновлено в 06:38
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
Обновлено в 15:38
Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
Обновлено в 15:38
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Авто
Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов
В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P
Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Обновлено в 14:26
Спорт
Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
Появились данные о зарубежном спонсоре атаки Хафтара на Триполи
Саудовская Аравия предлагала фельдмаршалу Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару десятки миллионов долларов в качестве помощи в захвате Триполи, рассказал источник.
Обновлено в 12:35
Общество
Экспозиции кварталов реновации еще по пяти районам стартовали в Москве
Экспозиционный этап публичных слушаний по кварталам реновации стартовал в пятницу еще в пяти столичных районах: Свиблово и Бутырский (СВАО), Восточное Измайлово (ВАО), Люблино (ЮВАО), Восточное Бирюлево (ЮАО).
Обновлено в 07:57
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Наука
Математики МГУ создали новую геометрию
Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Политика
Нефтедоходы направят на разработку ракетных двигателей
На новые проекты создания ракетных двигателей будет выделено дополнительно 5,6 млрд руб. нефтедоходов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш".
Обновлено в 10:22
Политика
Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана
Обновлено в 12:51