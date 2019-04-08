Футбол

Головин: «Чалов точно собирается в Европу»Sport24.ru 13:51

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
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Головин назвал трех российских футболистов, готовых к переезду в зарубежные чемпионаты

Sportbox.RU14:29

Головин назвал трех российских футболистов, готовых к переезду в зарубежные чемпионаты

Матч ТВ14:29

Головин: «Чалов собирается в Европу, это точно»

Sport.ru14:14

Головин: «Чалов точно собирается в Европу»

Sport24.ru13:51

Головин рассказал, кто из российских футболистов может уехать в Европу

Спорт-Экспресс13:24

Головин о том, кто из россиян уедет в Европу следующим: «Зобнин, Ахметов и Чалов»

Sports.ru15:27

Головин: Чалов точно собирается в Европу

Чемпионат14:10
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Армия и оружие

В Вашингтоне прокомментировали информацию о закупке Египтом Су-35

По словам представителя администрации президента США, Египет и другие страны, планирующие закупить российское вооружение, должны помнить о возможных последствиях, которые прописаны в американском законе "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Культура

На «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения

В программе «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым на «Первом канале» замазали половые признаки у наскального изображения.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак

Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына

Обновлено в 18:59
Происшествия

Суд проведет первое заседание по существу по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:14
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Экономика

Автомобилистов обяжут платить два новых налога

Чиновники придумали два новых налога для водителей: экологический и утилизационный сбор.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Общество

Деревенская мерка: что говорит исследование Росстата о жизни на селе

В начале апреля Росстат опубликовал данные глобального исследования условий жизни населения страны, благодаря которому можно проследить, как соотносятся результаты в зависимости от типа населенного пункта — в том числе сравнить ответы респондентов, проживающих в сельской местности и в городах.
Обновлено в 17:02
Политика

На Украине готовятся начать кампанию по деруссификации

Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи.
Обновлено в 12:12
Политика

CNN: Трамп уволил главу секретной службы США

Президент США Дональд Трамп снял главу секретной службы США Рэндольфа Аллеса с занимаемой должности.
Обновлено в 13:56
Общество

Дачный вопрос: с какими проблемами столкнулись владельцы загородных участков

Кадастровые аналитики отмечают, что теперь у 40 процентов владельцев дач появились проблемы с регистрацией домов или своих прав, связанных с участками.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов

«Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.
Обновлено в 10:19
Футбол

«Ахмат» в гостях обыграл «Оренбург»

Оренбург на своем поле принимал Ахмат. Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.
Обновлено в 11:53
Кино

Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» расскажет о детях апокалипсиса

Обновлено в 13:32
Политика

Порошенко заявил, что не считает Зеленского наркоманом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не считает соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом.
Обновлено в 16:55
Авто

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover

Nissan и Dongfeng готовят конкурента модели Range Rover, о чем стало известно благодаря тизерным изображениям, распространенным в Сети.
Обновлено в 12:44
Происшествия

Во Владимирской области загорелся жилой дом

Двухэтажный жилой дом загорелся на площади 800 квадратных метров в Киржачском районе Владимирской области, без жилья остались более 20 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 15:20
Политика

В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Политика

Порошенко упрекнул Зеленского из-за позиции по Донбассу

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский может остаться без союзников в вопросе решения конфликта в Донбассе, если он станет главой государства.
Обновлено в 17:15
Политика

В США обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты обеспокоены ростом влияния России на Ближнем Востоке, "не видят материальной выгоды" от взаимодействия с Москвой.
Обновлено в 18:12
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено в 16:35
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Музыка

Шнуров, Галкин и Киркоров исполнили песни Пугачевой в честь ее именин

Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Сочи потушили пожар в частном доме

Обновлено в 15:34
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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