Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»Sport24.ru 13:51
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
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