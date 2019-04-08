Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»Sport24.ru вчера в 13:51
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
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Головин – об удалении за сборную: «Черчесов после игры сказал, что я уже не ребенок»
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