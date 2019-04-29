Технологии
Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IBНародные новости 03:07
Итоги независимого расследования опубликуют в открытом доступе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-релиз канала. Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
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Транспорт
Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение
На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом
«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:48
Наука
На юге Чили найдены древнейшие в Америке следы человека
Древнейший след от ноги человека был найден на месте высохшего озера Осорно, находящегося в Чили.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Заместитель генпрокурора США подал в отставку
Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
Обновлено в 18:11
Шоу-бизнес
В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой
В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
Обновлено в 06:39
Общество
Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян
Госсайты выложили в общий доступ более двух миллионов личных данных россиян, сообщает общественный проект "Роскомсвобода".В открытом доступе оказались паспортные данные, номера СНИЛС и сведения о трудоустройстве 2,24 млн российских граждан.
Обновлено в 06:36
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика
Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»
Экс-президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не поддерживает заявление Зеленского о предоставлении россиянам украинского гражданства.
Обновлено в 14:39
Политика
Первый штраф по закону об оскорблении власти обжаловали
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, который получил первый в России штраф по закону о неуважении к власти в размере 30 тысяч рублей, обжаловал его.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Суд арестовал бывшего руководителя головного предприятия «Роскосмоса»
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 24 июня бывшего и. о. гендиректора НПО "Техномаш" (входит в "Роскосмос") Дмитрия Панова по делу о крупных хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:36
Наука
Ученые: пыль в квартире приводит к ожирению
Избыток пыли в квартире приводит к развитию лишнего веса. К таким неутешительным выводам пришли американские ученые из Университета Дьюк.
Обновлено 27 апреля в 10:54
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 14:56
Единоборства
Дацик и Новоселов проведут бой 29 июня в Калининграде
Стала известна дата боя Вячеслава Дацика и Максима Новоселова. Бойцы проведут поединок 29 июня в дворце спорта "Янтарный" (Калининград).
Обновлено в 16:45
Общество
Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии
Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Здоровье
На карантин из-за пневмонии закрыли школу в Волгограде
Обновлено в 07:17
Здоровье
Ученые рассказали, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом
Ученые решили провести исследование и выяснить, в каком возрасте люди чаще занимаются сексом, а когда у них возникают проблемы в постели.
Обновлено в 04:47
Политика
МИД обвинил США в создании помех для работы России в ООН
США продолжают мешать работе российской делегации в ООН, манипулируя визовыми процедурами и используя тот факт, что штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке, заявили 29 апреля в МИД РФ, комментируя ситуацию с невыдачей визы эксперту Минобороны по химоружию.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Политика
Путин призвал вернуть Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
В МИД заявили об откате на 30 лет из-за развала ДРСМД
Обновлено в 19:58
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Авто
Как проводят краш-тесты гиперкаров по 2 миллиона долларов
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg показал, как проводят краш-тесты новых моделей.
Обновлено в 03:50
Общество
Цивилев опроверг информацию о голодовке медсестер в Анжеро-Судженске
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев опроверг информацию о якобы голодовке младших медсестер в Анжеро-Судженской больнице, заявив, что "кроме крика на весь мир, по факту голодовки не было".
Обновлено в 07:21
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Экономика
Банк России решил ограничить денежные переводы за границу
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 08:06