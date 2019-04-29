Общество
Голосование в шоу «Голос» проверят на предмет фальсификацииРусская Планета 05:22
Гендиректор компании Group-IB Илья Сачков сообщил, что будет проверена техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя конкурса. После этого будет дано заключение, достаточно ли безопасна система, чтобы обеспечивать непредвзятость голосования, пишет «Интерфакс».
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Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта „Голос“, то есть может ли компания-партнер, агрегирующуя звонки и СМС, или отдельные ее сотрудники вносить изменения в результаты голосования.
— Илья Сачков, российский предпринимательБИЗНЕС Online 03:44
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