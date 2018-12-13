Политика

Голодовка довела Савченко до потери слуха и зрения
РЕН ТВ
14:37

Савченко не смогла явиться в суд на рассмотрение назначения ей меры пресечения из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха, которые стали результатом сухого голодания.
РЕН ТВ14:37
Надежда Савченко
Сегодня у меня первый день выхода из сухого голодания продолжительностью в семь суток. Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильную отдышки, при которой больно ходить.
— Надежда Савченко, украинский политикРосбалт 08:54

Подробнее о событии

Надежда Савченко частично потеряла зрение и слух из‐за голодовки

Телеканал 360°19:54

Голодающая Савченко пожаловалась на частичную потерю слуха и зрения

Lenta.ru12:54

Савченко не явилась в суд после прекращения голодовки

Известия09:10

Надежда Савченко заявила, что после сухой голодовки частично лишилась зрения и слуха

Росбалт08:54

Суд в Киеве перенес заседание по делу Савченко

РИА Новости07:24

Савченко объявила о прекращении голодовки

Газета.Ru07:22

Савченко прекратила сухую голодовку и не явилась в суд

ТАСС07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
Политика

Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе

"Нужно добиться снижения эскалации" Большинство стран ЕС считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза.
Обновлено в 19:25
Политика

Марии Бутиной грозит до пяти лет тюремного заключения

Арестованной в США гражданке России Марии Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере $250 тысяч, заявила судья Тани Чаткен по итогам слушаний по делу Бутиной.
Обновлено в 19:25
Армия и оружие

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено в 21:14
Политика

В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги

Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.
Обновлено в 16:56
Политика

Прокуратура начала расследовать растраты средств на инаугурацию Трампа

Обновлено в 19:05
Политика

Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь

Обновлено в 07:54
Политика

Путин подписал указ о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток

Обновлено в 09:03
Политика

Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем

Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.
Обновлено в 11:41
Политика

Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить сделку с Лондоном

Европейский союз хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию.
Обновлено в 18:12
Политика

УПЦ получит автокефалию 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

За неделю 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 16 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:54
Политика

Подаренный Путиным кот «выучил японский» и набрал 8 кг

Сибирский кот, подаренный несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, набрал 8 кг и научился понимать по-японски.
Обновлено в 20:40
Политика

В Киеве намерены демонтировать памятник Суворову

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено в 20:51
Политика

Депутат Рады объяснил, почему Евросоюз обманул Украину

Европейский союз при заключении торговых договоров обманул Киев, ограничив украинский экспорт и не дав стране создать конкурентоспособную промышленность, об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
Обновлено в 17:36
ещё по теме
Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» с 14 апреля 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное