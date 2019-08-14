Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.

с чего всё началось

Американский актер Эрик Робертс заявил о желании получить гражданство России. Об этом, как сообщает ТАСС, он сообщил на международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи. Актер заявил, что очень любит Россию, и она напоминает ему Америку.

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