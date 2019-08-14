Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.

с чего всё началось

Никак не дождусь, когда получу второе гражданство, - цитирует его слова ТАСС. Эрик Робертс рассказал, что в Сочи он приезжает уже второй раз. 15 лет назад актер был в городе на кинофестивале и подумал тогда, что хочет вернуться в это хорошее место.

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