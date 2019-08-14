Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.

с чего всё началось

Приехавший в качестве почетного гостя на международный турнир по боевому самбо «Платформа S-70» голливудский актер Эрик Робертс заявил о своем желании стать гражданином России. Американский артист также отметил, что ему очень нравится в РФ.

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