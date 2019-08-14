Культура
Актер Эрик Робертс заявил о своем желании получить гражданство РФПолитическая Экспертиза вчера в 20:06
Приехавший в качестве почетного гостя на международный турнир по боевому самбо «Платформа S-70» голливудский актер Эрик Робертс заявил о своем желании стать гражданином России. Американский артист также отметил, что ему очень нравится в РФ.
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с чего всё началось
Голливудский актер Эрик Робертс приехал в Сочи на международный турнир по боевому самбо и рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство - российское. Робертс стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо "Платформа S-70" в Сочи.РИА Новостивчера в 15:05
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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