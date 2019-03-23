Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» командеNews.ru 13:25

Бывший главный тренер итальянского «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Де Бур: «В „Интере“ была гнилая группа игроков, но мне не разрешали от них избавляться»

Евро-футбол.ру10:24

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, которых мне не разрешили убрать»

Матч ТВ12:38

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, и мне не разрешили убрать их»

Спорт-Экспресс12:13

Де Бур: «В „Интере“ мне пришлось работать с гнилой группой игроков»

Sport24.ru14:21

Бывший тренер «Интера» пожаловался «на группу гнилых игроков, которых не разрешили убрать»

Спорт день за днем12:32

Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

Soccer.ru09:29

Франк де Бур о провале в «Интере»: «Я работал с гнилым коллективом»

Sports.ru12:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
Здоровье

«Мы можем дать ему свободу». AP — о том, как россиянки ездят рожать в США

Read more here: https: / / t.co / j9rRrC7VO3 pic.twitter.com / GwqkBjLuEO — The Associated Press (@ AP) 22 марта 2019 г. В организации родов в США россиянкам помогают специальные посредники из турагентств, которые оформляют документы, обеспечивают проживание и место в клинике.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 12:26
Политика

Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики

Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
Футбол

Семак объяснил роль Заболотного в «Зените»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Петербурга Сергей Семак рассказал, чего не хватает российскому нападающему команды Антону Заболотному для того, чтобы начать забивать голы.
Обновлено в 14:45
Спорт

IBU признал биатлонистку Павлову лучшим новичком сезона

Как сообщает «Матч ТВ», российская биатлонистка Павлова признана IBU лучшим новичком сезона-2018/19.
Обновлено в 10:57
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве

Обновлено в 11:42
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Музыка

Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах

В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
Обновлено в 11:37
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 12:57
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Авто

Kia готовит седан K3 с необычным дизайном решетки радиатора

От текущей генерации модели готовящийся к премьере автомобиль отличается решеткой радиатора с уменьшающимися к центру ячейками.
Обновлено в 07:40
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Обновлено в 08:49
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от ИГ

Обновлено в 14:26
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Футбол

Квальярелла может выйти в составе сборной Италии спустя 3048 дней

36-летний Квальярелла может появиться на поле в составе национальной команды спустя 3048 дней.
Обновлено в 04:23
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%).
Обновлено в 03:56
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Общество

«Газпром нефть» профинансирует украшение мозаикой храма в Сербии

Российская компания «Газпром нефть» подписала соглашение с Сербской православной церковью о продолжении финансирования мозаики в крупнейшем в Сербии православном храме Святого Саввы в Белграде, передает «РИА Новости».
Обновлено в 11:57
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Спорт

Протест на дисквалификацию Белоруковой отклонён

Протест российской стороны на дисквалификацию Белоруковой отклонили.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27

В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Авто

Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров

Предварительная стоимость новинки составит 1 млн рублей в эквиваленте, причем ее ожидают и в России, а выпуск кросс-купе могут наладить на предприятии в Тульской области.
Обновлено в 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Франк де Бур
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, в данный момент - футбольный тренер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное