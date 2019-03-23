Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» командеNews.ru 13:25
Бывший главный тренер итальянского «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.
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Бывший тренер «Интера» пожаловался «на группу гнилых игроков, которых не разрешили убрать»
Спорт день за днем12:32
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:24, Ашберн
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Спорт
Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили
Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27
В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий: «Сыграю свадьбу в следующем году»
Денис Высоцкий — 23-летний маг, который принимал участие в 17-ой «Битве экстрасенсов», а в этом году попал в новый сезон шоу «Последний герой».
Обновлено в 13:00
Музыка
Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
Обновлено в 01:49
Политика
СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РФ
Ранее украинских политиков принял премьер-министр России Дмитрий Медведев Представители службы безопасности Украины намерены дать правовую оценку визиту Юрия Бойко, претендующего на пост президента Украины на предстоящих выборах, и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами
Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
Обновлено в 16:11
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Трамп заявил об освобождении 100% территории Сирии и Ирака от ИГ
Силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) занимала в Сирии и Ираке.
Обновлено в 14:52
Спорт
Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года
В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Футбол
Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании
Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Хоккей
«Айлендерс» обыграл «Филадельфию»
"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.
Обновлено в 15:36
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Крупный ТЦ эвакуировали в Москве
На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:27
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Происшествия
Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге
На территории Петербурга два белых лебедя-кликуна при перелете приводнились на мазутный отстойник ТЭЦ, в результаты на их оперение попало большое количество химического вещества.
Обновлено в 14:42
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Наука
Длина канадского тираннозавра Скотти поразила ученых
Ученые установили, что Скотти жил около 66 млн лет назад. Его вес составлял около 8 800 кг, а длина – 13 метров.
Обновлено в 07:51