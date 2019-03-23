Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» командеNews.ru 13:25

Бывший главный тренер итальянского «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.
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Де Бур: «В „Интере“ мне пришлось работать с гнилой группой игроков»

Sport24.ru14:21

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, которых мне не разрешили убрать»

Матч ТВ12:38

Бывший тренер «Интера» пожаловался «на группу гнилых игроков, которых не разрешили убрать»

Спорт день за днем12:32

Де Бур: «В „Интере“ была гнилая группа игроков, но мне не разрешали от них избавляться»

Евро-футбол.ру10:24

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, и мне не разрешили убрать их»

Спорт-Экспресс12:13

Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

Soccer.ru09:29

Франк де Бур о провале в «Интере»: «Я работал с гнилым коллективом»

Sports.ru12:03
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Политика

Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину

Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Спорт

Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили

Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27

В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Происшествия

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

Обновлено в 12:10
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий: «Сыграю свадьбу в следующем году»

Денис Высоцкий — 23-летний маг, который принимал участие в 17-ой «Битве экстрасенсов», а в этом году попал в новый сезон шоу «Последний герой».
Обновлено в 13:00
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 01:49
Политика

СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РФ

Ранее украинских политиков принял премьер-министр России Дмитрий Медведев Представители службы безопасности Украины намерены дать правовую оценку визиту Юрия Бойко, претендующего на пост президента Украины на предстоящих выборах, и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Департамент предупреждения и преодоления природных катастроф Таиланда объявил об угрозе цунами в шести провинциях после землетрясений в Индийском океане.
Обновлено в 16:11
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Трамп заявил об освобождении 100% территории Сирии и Ирака от ИГ

Силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) занимала в Сирии и Ираке.
Обновлено в 14:52
Спорт

Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 09:25
Авто

Назван ТОП-5 самых интересных концепт-каров начала 2019 года

В первые месяцы 2019 года общественности были представлены абсолютно новые, интересные и невероятно красивые машины будущего.
Обновлено в 02:17
Футбол

Пануччи уволен с поста главного тренера сборной Албании

Бывший помощник Фабио Капелло в сборной России Кристиан Пануччи отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Албании.
Обновлено в 07:24
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Филадельфию»

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.
Обновлено в 15:36
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт

Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Крупный ТЦ эвакуировали в Москве

На северо-востоке Москвы из крупного торгового центра эвакуировали более 2 тыс. человек из-за угрозы взрыва.
Обновлено в 14:27
Общество

Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде

Обновлено в 15:00
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Происшествия

Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге

На территории Петербурга два белых лебедя-кликуна при перелете приводнились на мазутный отстойник ТЭЦ, в результаты на их оперение попало большое количество химического вещества.
Обновлено в 14:42
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Наука

Длина канадского тираннозавра Скотти поразила ученых

Ученые установили, что Скотти жил около 66 млн лет назад. Его вес составлял около 8 800 кг, а длина – 13 метров.
Обновлено в 07:51
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