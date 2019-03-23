Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» командеNews.ru 13:25

Бывший главный тренер итальянского «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

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Политика СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в РФ Ранее украинских политиков принял премьер-министр России Дмитрий Медведев Представители службы безопасности Украины намерены дать правовую оценку визиту Юрия Бойко, претендующего на пост президента Украины на предстоящих выборах, и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

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Происшествия Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге На территории Петербурга два белых лебедя-кликуна при перелете приводнились на мазутный отстойник ТЭЦ, в результаты на их оперение попало большое количество химического вещества.

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Политика В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.