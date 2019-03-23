Футбол
Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» командеNews.ru вчера в 13:25
Бывший главный тренер итальянского «Интера» Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в «Интере». Я хотел изменить всю структуру и культуру, потому что клуб долгое время ничего не выигрывал.
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Де Бур: «В „Интере“ была гнилая группа игроков, но мне не разрешали от них избавляться»
Евро-футбол.рувчера в 10:24
Бывший тренер «Интера» пожаловался «на группу гнилых игроков, которых не разрешили убрать»
Спорт день за днемвчера в 12:32
Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, и мне не разрешили убрать их»
Спорт-Экспрессвчера в 12:13
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:06, Ашберн
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Мужчину избили и ранили ножом в центре Москвы
Трое злоумышленников напали на мужчину и ранили его ножом в Пресненском районе столицы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 02:16
Политика
Британцы вышли на марш с требованием повторить референдум по Brexit
Марш в поддержку повторного референдума о выходе Великобритании из ЕС организован в Лондоне.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 05:40
Путешествия
Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане
Обновлено вчера в 05:41
Авто
Эксперты назвали признаки некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Футбол
Азар ответил на слухи о переходе в «Реал»
Бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар прокомментировал информацию о своем переходе в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины
Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено вчера в 01:38
Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет
В Испании сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне на общую сумму € 77 тыс. Об этом говорится на странице Национальной полиции Испании в Facebook.
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Культура
Выставка картин Казимира Малевича открылась в Катаре
На выставке будут представлены работы художников разных направлений, от ранних импрессионистических и футуристических работ до шедевров супрематизма, в том числе и такие работы Казимира Малевича как: «Красный квадрат» (1915), «Скачет красная конница» (1928–1932), «Автопортрет» (1933).
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Единоборства
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Челябинского экс-омбудсмена обвинили в попытке стать фермером
Согласно материалам обвинения, следствие обвиняет бывшего уполномоченного по правам человека в том, что он решил получить грант в три миллиона рублей, полагающийся начинающим фермерам, но при этом не собирался заниматься этим видом деятельности.
Обновлено в 02:00
Футбол
«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хадсона-Одои
Руководство «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно попытается приобрести нападающего лондонского «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:28
Политика
Генпрокурор США не стал сразу публиковать доклад Мюллера
Генпрокурор США Уильям Барр не стал публиковать доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленный по итогам завершившегося расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
В Екатеринбурге нашлась пропавшая девушка с татуировкой во всю грудь
Пропавшую в городе Екатеринбург молодую девушку с татуировкой на груди нашли стражи порядка, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Здоровье
"Здесь умирают дети!" Единственный хоспис за Уралом не может открыться год
Год назад в Омске прошла церемония открытия частного хосписа "Радуга". Это первый подобный центр за Уралом.
Обновлено в 01:07
Политика
В Германии признали неспособность Европы противостоять России, США и Китаю
Россия, Китай и Соединенные Штаты конкурируют за влияние на формирование нового миропорядка, однако Европейскому союзу нечего им противопоставить, пишет профессор Кельнского университета Томас Егер в статье для Frankfurter Allgemeine.
Обновлено в 02:53