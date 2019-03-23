Голландский тренер рассказал о неудавшемся опыте в клубе «Интер»Красная весна 19:53

Своим опытом работы в итальянском футбольном клубе «Интер» поделился главный тренер ФК «Атланта Юнайтед» Франк де Бур, 24 марта пишет журнал «AD». Сам де Бур связывает свой неуспех с тем, что тогда, в 2016 году в «Интере» поставил перед собой непосильную задачу.

Голландский тренер рассказал о неудавшемся опыте в клубе «Интер»

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