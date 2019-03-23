Футбол

Голландский тренер рассказал о неудавшемся опыте в клубе «Интер»Красная весна 19:53

Своим опытом работы в итальянском футбольном клубе «Интер» поделился главный тренер ФК «Атланта Юнайтед» Франк де Бур, 24 марта пишет журнал «AD». Сам де Бур связывает свой неуспех с тем, что тогда, в 2016 году в «Интере» поставил перед собой непосильную задачу.
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Де Бур: «В „Интере“ мне пришлось работать с гнилой группой игроков»

Sport24.ru14:21

Франк де Бур о провале в «Интере»: «Я работал с гнилым коллективом»

Sports.ru12:03

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, и мне не разрешили убрать их»

Спорт-Экспресс12:13

Де Бур: «В „Интере“ была гнилая группа игроков, но мне не разрешали от них избавляться»

Евро-футбол.ру10:24

Бывший тренер «Интера» пожаловался «на группу гнилых игроков, которых не разрешили убрать»

Спорт день за днем12:32

Де Бур: «В „Интере“ я имел дело с гнилой командой»

Soccer.ru09:29

Франк де Бур: «В „Интере“ была группа гнилых игроков, которых мне не разрешили убрать»

Матч ТВ12:38
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Политика

Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой

Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Российский вертолёт Ка-52 устроил перевполох на американской авиабазе

В честь 75-летия с момента появления одной из крупнейших военных авиабаз на территории США «Форт Худ» («Fort Hood»), располагающейся в Техасе, американских военных неожиданно решили поздравить российским ударным вертолётом Ка-52, который украсил практически все плакаты, растяжки и флаеры.
Обновлено в 20:00
Политика

Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов

Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье

Назван ТОП-5 продуктов, снижающих кровяное давление

Составлен ТОП-5 продуктов, которые помогут снизить кровяное давление.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Порошенко: Украина идет правильным путем, с ней советуется Британия

На заседании Совета регионального развития Порошенко отметил, что Украина идет правильным путем.
Обновлено в 09:53
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

В России представлен обновленный японский кроссовер Mazda CX-9, который появится в продаже уже в этом месяце.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Спорт

После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра

Обновлено в 07:05
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено в 19:30
Культура

Макаревич нарисовал свинью на заседании совета Госдумы

По данным Telegram-канала LifeShot, Андрей Макаревич нарисовал небольшую картину во время заседания Совета Государственной Думы по вопросам культуры.
Обновлено в 13:55
Политика

Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины

Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Музыка

Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве

Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено вчера в 00:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова страдает от осложнений после операции на глазах

Обновлено в 12:00
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Безруков раскритиковал недовольных строительством храма в Екатеринбурге

Российский актер Сергей Безруков раскритиковал недовольных строительством храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, посоветовав им «подумать о своей душе».
Обновлено в 16:32
Общество

Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками

В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено в 15:07
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 11:28
Кино

Опубликован новый кадр из фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

На фото Хоакин Феникс предстает перед публикой в образе экранного персонажа Артура Флека, при этом он выглядит грустным, разглядывая изображение в телевизоре.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено в 14:20
Авто

Похожий на игрушку микромобиль продают по цене KIA Rio

Хоть торги и продлятся еще 15 дней, но уже ясно, что машинка уйдет новому покупателю минимум за 15 200 австралийских долларов (698 000 рулей), т.е. дороже подержанной KIA Rio.
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На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Общество

Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках

Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
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Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

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Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Обновлено в 05:07
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