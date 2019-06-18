Политика

В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17Мойка78 вчера в 20:22

Голландский телеканал NPO 2 опубликовал сюжет, в котором перечислил имена тех, кто якобы виноват в крушении малайзийского Boeing в Донбассе пять лет назад. Сюжет вышел перед пресс-конференцией, на которой объединенные расследователи могут назвать имена обвиняемых.
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В Голландии назвали имена фигурантов дела MH17, один из которых уроженец Челябинска

URA.Ruвчера в 15:04

В Голландии назвали имена возможных фигурантов дела MH17

Мойка78вчера в 20:22

СМИ Голландии узнали имена возможных фигурантов дела MH17

Газета.Ruвчера в 19:18

СМИ Голландии узнали имена возможных фигурантов дела MH17

Инфорос02:04

Голландский телеканал назвал возможных фигурантов дела о гибели МН17

News.ruвчера в 16:55

Голландский телеканал назвал фигурантов дела о крушении Boeing 777 в Донбассе

Полит.рувчера в 16:28

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

РБКвчера в 14:27
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Политика

Зеленский рассказал о дрожи Меркель

Обновлено вчера в 11:53
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму

На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
Обновлено в 01:13
Музыка

Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном

Обновлено вчера в 22:04
Спорт

Платини освободили из-под стражи

Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Молодой человек осквернил памятник Ленину в Приморье

Молодой человек осквернил памятник Ленину в поселке Пограничный в Приморском крае.
Обновлено в 01:10
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящее из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Общество

Земельный участок могут отобрать за траву и мусор

Обновлено вчера в 03:03
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Семь пензенских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Сегодня стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и физике. Русский язык в регионе сдавали 5180 выпускников.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение

Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Энергетика

Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено вчера в 09:21
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Общество

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Экономика

Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго

Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке

"Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:32
Футбол

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

Обновлено в 01:30
Общество

Сухой жаркий день ждет москвичей 19 июня

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

17 человек пострадали в ДТП с автобусом под Краснодаром

В результате пострадали по меньшей мере 17 человек. Автобус следовал из Ахтырского в Краснодар.
Обновлено в 02:10
Космос

У звезды Тигардена обнаружено два аналога Земли

В рамках проекта CARMENES по поиску потенциально обитаемых миров у близлежащих красных карликов астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся вокруг звезды Тигардена, каждая из которых немногим превосходит по размеру Землю и может содержать на поверхности жидкую воду.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России

«Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.
Обновлено в 02:18
Экономика

Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из близлежащих к Москве областей, её определят после получения необходимых документов, рассказал начальник управления Федеральной службы исполнения наказания по столице Сергей Мороз.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Общество

Уральцы попросили Путина переселить чиновников в их аварийное жилье

В Асбесте (Свердловская область) жители аварийных домов на 8 Марта, 4 и 4а записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 01:27
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