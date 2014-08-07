Политика
Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17РБК 14:27
Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:32, Вашингтон
Армия и оружие
Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе
Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 11:57
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено в 03:50
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено в 12:57
Экономика
В Конгрессе попросили Facebook отложить выпуск криптовалюты
Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки.
Обновлено в 17:53
Общество
Земельный участок могут отобрать за траву и мусор
Обновлено в 03:03
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено вчера в 03:39
Общество
В Норвегии могут создать первую в мире «зону без времени»
Обновлено в 22:18
Теннис
Шарапова выиграла первый матч после возвращения на корт
Российская теннисистка Мария Шарапова победила спортсменку из Словакии Викторию Кужмову в матче первого круга турнира на испанской Мальорке.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
Актер Гела Месхи закрутил роман с молодой актрисой Катрин Асси, которая стала известна широкой публике после выхода сериала «Улетный экипаж», где она сыграла одну из главных ролей.
Обновлено в 23:21
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Экономика
Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России
Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева первой поздравила Максима Галкина с 43-м днем рождения
18 июня Максим Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:16
Политика
Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок
Президент США Дональд Трамп официально объявил o решении баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.
Обновлено в 21:11
Экономика
ООН предсказала сокращение численности населения в России
В конце 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек. Об этом сообщили эксперты ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена
Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено в 12:52
Общество
Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток
Ранее суд признал компании «Белый кит» и ООО «Океанариум-ДВ» виновными в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток, находящихся в средней бухте в Приморье.
Обновлено в 23:12
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Армия и оружие
В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта
"Новый порядок установит единый для всех выпускников (и военных училищ, и гражданских вузов) срок для получения очередного звания: два года", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:50
Авто
Lexus представил обновленный GX
Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Общество
В Свердловской области жители на свои средства отремонтировали мост
СК РФ по Свердловской области сообщил о проведении сотрудниками доследственной проверки по факту ремонта одного из мостов на деньги местных жителей.
Обновлено в 15:49
Музыка
Дочь Алсу спела с Максимом Ержаном
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес
Марат Башаров терпеть не может ненатуральных девушек
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено в 20:10
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Москве задержали аферистов, заработавших 37 миллионов рублей на обналичке
Столичные полицейские задержали четырех человек, которые "заработали" 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:03