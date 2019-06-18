Армия и оружие

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17РБК 14:27

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.
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с чего всё началось
Голландский телеканал NOS в передаче Nieuwsuur
 озвучил фамилии возможных подозреваемых в пуске ракеты из зенитно-ракетной системы «Бук» по малайзийскому пассажирскому самолету над территорией охваченного военным конфликтом Донбасса.
Росбалт11:35

Подробнее о событии

В Голландии назвали имена фигурантов дела MH17, один из которых уроженец Челябинска

URA.Ru15:04

Журналисты назвали имена якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом военных

Коммерсантъ15:17

СМИ Нидерландов назвали фамилии причастных к крушению MH17 россиян

Росбалт11:35

Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Газета.Ru13:23

Голландские журналисты назвали имена российских военных, вероятно причастных к крушению Боинга над Донбассом в 2014-м

Эхо Москвы15:02

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Lenta.ru11:57

Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

РБК14:27
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Компания Blizzard объявила, что очередную порцию контента игроки получат 26 июня 2019 года.
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В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с автобусом

В Тосненском районе Ленинградской области рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Пострадали пять пассажиров автобуса.
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Лавров посоветовал послу Швейцарии пословицу на случай введения санкций

Глава МИД России Сергей Лавров в шутку напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая могла бы пригодиться ему, если иностранный дипломат попадет под санкции.
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В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
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Марку Hummer возродят ради электрокаров

Что же касается самого Hummer, то гражданские автомобили под этим брендом не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
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Политика

Boeing остался без заказов в первый день на авиасалоне в Ле-Бурже

Обновлено в 06:03
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Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
Музыка

Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»

Продюсер Лободы Крапивина во время спича Лазарева не произносит ни слова.
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Химики впервые синтезировали природное противораковое вещество

Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

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Обновлено в 14:57
Футбол

Экс-глава УЕФА Платини арестован по делу о коррупции

Французская полиция арестовала бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по делу о коррупции в ходе выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару, сообщает Daily Mail со ссылкой на французское издание Mediapart.
Обновлено в 04:34
Технологии

Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки

Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.
Обновлено в 15:39
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Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку

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В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета

О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
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МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено в 14:57
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
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