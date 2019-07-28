О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.

Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»

Политика Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми» Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».

Политика ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Происшествия Во Франции около заправки расстреляли троих человек Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.

Армия и оружие Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.

Футбол Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции Нападающий "ПСЖ" Неймар не примет участие в товарищеских матчах команды которая сейчас находится в турне по Китаю.

Происшествия Навального доставили из спецприёмника в больницу Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.

Политика Помпео заявил, что Иран отказался его принять Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".

Кино «Король лев» возглавил российский прокат в выходные Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.

Общество Город Тулун в Иркутской области снова затопило Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.

Авто Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.

Общество Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.

Футбол Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Происшествия Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.

Армия и оружие В Петербурге начался Главный военно-морской парад В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.

Армия и оружие В ДНР заявили о бунте украинских военных "В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Политика Британский министр заверил, что Brexit пройдет без задержек Как уточнятся, именно на Гоува премьер-министр Борис Джонсон возложил обязанности по координированию подготовительной работы правительство к Brexit без сделки.

Наука Ученые-астрофизики разработали томографию для сверхновых Астрофизики разработали новый метод томографии для изучения эволюции сверхновых.