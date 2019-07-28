Футбол
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак»РБК 12:43
О планах перехода Тила РБК сообщили источник в «Спартаке» и собеседник, близкий к футболисту. Спортсмен договорился об условиях личного контакта с «красно-белыми», но ждет окончательного решения со стороны АЗ, который пока не договорился с московским клубом.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:18, Вашингтон
Политика
Интервью Путина для Fox News номинировано на «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News 2018 года номинировано на премию «Эмми» для документальных и новостных передач в категории «Выдающееся интервью».
Обновлено в 11:55
Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Во Франции около заправки расстреляли троих человек
Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции, сообщает местная газета Var Matin.
Обновлено в 16:58
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Футбол
Неймар не сыграет за «ПСЖ» до старта чемпионата Франции
Нападающий "ПСЖ" Неймар не примет участие в товарищеских матчах команды которая сейчас находится в турне по Китаю.
Обновлено в 16:45
Экономика
АТБ предлагает кредитную карту с программой лояльности для поклонников World of Warships
Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил новый кредитный продукт — «Карту командира World of Warships».
Обновлено в 10:02
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Общество
Бахчевые развалы откроются в Москве 3 августа
Обновлено в 11:58
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Кино
«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
Обновлено в 20:25
Экономика
Россияне стали больше экономить из-за нехватки денег
Россияне стали больше экономить.
Обновлено в 12:05
Общество
Город Тулун в Иркутской области снова затопило
Город Тулун в Иркутской области, который месяц назад пострадал от сильных осадков, снова затопило.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Авто
Renault Trafic превратили в бюджетный фургон Dacia Sandman
За основу новинки под названием Dacia Sandman легла короткая колесная база Trafic с задней дверью, которая дает дополнительную крытую зону за пределами фургона.
Обновлено в 08:51
Общество
Вдова Ельцина рассказала о важном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Наина Ельцина поделилась воспоминанием о том, как она и ее будущий муж впервые серьезно поговорили, чтобы принять одно из самых важных решений в их жизни.
Обновлено в 09:34
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Чиновник, раскрывший коррупцию в ФСБ, получил 4,5 года за мошенничество
Оказавшись в СИЗО, полковник раскаялся, признал свою вину и, более того, предоставил следствию компромат на коллег из спецслужбы, дав таким образом старт масштабному расследованию фактов коррупции среди бывших и действующих чекистов во главе с офицером-миллиардером Кириллом Черкалиным.
Обновлено в 14:29
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
"В первом батальоне 36-й бригады морской пехоты на Мариупольском направлении работает совместная следственная группа СБУ, военной службы правопорядка и военной прокуратуры по факту открытого неповиновения приказам командования, а также призывам к невыполнению приказов организованной группой боевиков в количестве 16 человек", — заявил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Британский министр заверил, что Brexit пройдет без задержек
Как уточнятся, именно на Гоува премьер-министр Борис Джонсон возложил обязанности по координированию подготовительной работы правительство к Brexit без сделки.
Обновлено в 14:28
Наука
Ученые-астрофизики разработали томографию для сверхновых
Астрофизики разработали новый метод томографии для изучения эволюции сверхновых.
Обновлено в 11:09
Политика
Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным
Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантскими фотографиями своего лидера, премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в компании президентов России, США и главы правительства Индии.
Обновлено в 08:10
Политика
В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города
Обновлено в 13:34